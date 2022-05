Tom Felton e Matthew Lewis, dopo la saga di Harry Potter, sono "rivali" in nuove foto

Tom Felton e Matthew Lewis, protagonisti di Harry Potter, si sono ritrovati e, come accaduto nel mondo di Hogwarts, sono stati rivali.

Gli interpreti di Draco e Neville hanno inoltre, via social, lanciato una sfida la cui sorte dipende dai fan.

L'occasione per i due attori di stare insieme e divertirsi è arrivata grazie a Nintendo Switch. Tom Felton e Matthew Lewis hanno pubblicato delle foto che li ritrae mentre si affrontano in tenuta da tennis grazie al videogame, con un look adeguato alla partita.

I due attori hanno inoltre promesso altri contenuti e hanno chiesto ai fan di prendere una posizione e decidere se essere Team Felton o Team Lewis.

L'interprete del giovane Malfoy, invece, ha pubblicato una foto che lo mostra con l'amico e, ovviamente, rivale, prima di entrare in azione.

In base ai commenti pubblicati su Instagram, il Team Felton sembra in grado di battere i sostenitori di Lewis.

Tra le due star della saga magica, tuttavia, c'è nella vita reale una grande amicizia e recentemente i due attori hanno partecipato alla reunion realizzata per il ventesimo anniversario del primo film delle avventure di Harry Potter che è stato proposto in Italia sugli schermi di Sky.