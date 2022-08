House of the Dragon, Matt Smith chiarisce i commenti sulle scene di sesso: "Rappresentiamo i libri"

La star di House of the Dragon Matt Smith ha aggiunto delle dichiarazioni riguardanti i precedenti commenti sulle scene di sesso in House of the Dragon.

In House of the Dragon le scene di sesso non mancheranno, come anticipava anche Matt Smith, una delle star dello show, e come d'altronde ci aveva abituati anche Game of Thrones. Ma adesso l'attore interprete di Daemon Targaryen ne parla più approfonditamente.

In una precedente intervista, Matt Smith non si era mostrato grande fan delle scene di sesso in House of the Dragon, ma l'interprete di Daemon ha voluto chiarire il suo punto di vista ai microfoni di Screen Rant, rivelando anche qualche dettaglio dalle riprese della serie HBO.

"Non lo so, davvero. A nessuno piace davvero girare le scene di sesso. Ci si sente sempre piuttosto esposti, se capite cosa intendo. Ma per fortuna Sonoya [Mizuno], che interpreta Mysaria, è stata davvero meravigliosa. E avevamo un coordinatore per quelle scene, che ha aiutato molto da un punto di vista tecnico ed emotivo" ha infatti spiegato.

E ha poi aggiunto:"Amo quella scena? Non lo so. Ho un punto interrogativo al riguardo. Ma questo è il mondo che rappresentiamo. È il mondo che ha scritto George. È il mondo di House of the Dragon. E stiamo cercando di rappresentare ciò che nei libri nel modo più autentico possibile".

Per comprendere al meglio il suo discorso, tuttavia, dovremo attendere il 22 agosto, quando su Sky e NOW arriveranno i primi episodi di House of the Dragon.