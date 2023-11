Matthew Perry, l'ex fidanzata: 'Secondo me è stata la droga, la sua morte non ha senso'

L'ex fidanzata di Matthew Perry, Kayti Edwards, ha parlato per la prima volta della tragica morte della star di Friends. La Edwards, ex modella e figliastra di Julie Andrews, ha frequentato Perry nel 2006 e, durante una recente intervista, ha affermato che l'ultima foto condivisa dall'attore su Instagram, che lo mostra rilassato nella sua vasca idromassaggio, potrebbe essere un segno che non fosse "sobrio" e che sia stata la droga la causa della sua prematura scomparsa.

"Conosco Matthew e so che non sarebbe semplicemente annegato", ha detto l'ex modella al The Sun lo scorso sabato. "Penso che possa aver preso delle pillole per tutta la settimana che ha preceduto la sua morte." Non sono state trovate droghe nella residenza di Perry, a parte alcuni farmaci, ma la causa di morte per il momento è stata "rinviata".

Go On: Matthew Perry e, sullo sfondo, Christine Woods nell'episodio Do You Believe in Ghosts...Yes!

Secondo l'ex fidanzata, tuttavia, c'è qualcosa che non torna: "Era paranoico, le avrebbe prese tutte, così non ci sarebbero state prove che erano state quelle ad ucciderlo. Quel soprannome, Mattman, non lo usava mai quando era sobrio. Mattman emergeva quando era fatto e si sentiva un po' invincibile".

"Ero presente quando si drogava, anche se non lo facevo con lui, e quando dicevo che forse avrebbe dovuto rallentare un po' con le droghe, lui rispondeva: 'No, sono Mattman'. Inoltre, l'acqua era sempre collegata al suo uso di droghe; una volta fu trovato nudo e sotto l'effetto di oppiacei nella piscina di un vicino", ha concluso Kayti Edwards.