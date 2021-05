Friends, il padre di Matt LeBlanc svela: "Non mi parla da 9 anni"

Il padre di Matt LeBlanc, protagonista della celebre sit-com Friends, ha raccontato di aver interrotto i rapporti con il figlio da circa nove anni a causa di una disputa per una questione di soldi.

Friends: la cover di People dedicata alla reunion

In occasione di una chiacchierata con The Sun, il padre di Matt LeBlanc ha dichiarato: "Mio figlio non mi parla più da nove anni ed è davvero difficile credere che una cosa del genere sia potuta avvenire. Sono stato tagliato fuori dalla famiglia in seguito a una banale disputa economica".

L'uomo ha continuato: "Mio figlio mi ha mandato un solo biglietto di auguri di buon compleanno in tutta la sua vita. Ho provato spesso a scrivergli ma non mi ha mai risposto. Questa situazione è così umiliante! La verità, però, è che Matt è sempre stato tutto per sua madre". Infine, LeBlanc ha avvertito il figlio sulle conseguenze future delle sue azioni, lo ha ammonito e gli ha fatto sapere il suo pensiero su Friends: "Un giorno ti mancherò! Non guarderò la reunion di Friends, l'ho sempre ritenuto uno show stupido per giovani".

In risposta alle dichiarazioni di Paul LeBlanc, un rappresentante di Matt LeBlanc ha dichiarato: "Non è corretto raccontare soltanto una parte della vicenda. Il padre di Matt LeBlanc ha abbandonato la moglie e il figlio quando lui era piccolo".

Le accuse di Paul LeBlanc nei confronti di suo figlio, però, non finiscono qui. A proposito del suo rapporto con Matt, infatti, Paul ha raccontato: "Matt ha sempre avuto un carattere molto strano. A tratti era gentile, altre volte, invece, diventava aggressivo all'improvviso, come fosse pronto a tagliarti la gola. Avere rapporti con persone ricche è davvero difficile, a meno che loro non ti vogliano con sé".

Fino al 2011, comunque, i rapporti tra padre e figlio sono andati avanti tra alti e bassi fino al momento in cui Paul ha deciso di regalare la sua motocicletta al nipote, azione che ha reso Matt talmente arrabbiato da spingerlo a tagliare i ponti con lui. L'uomo ha chiuso l'intervista dichiarando: "Non lo capisco. Trovo insensato questo silenzio di nove anni. Adesso non riesco più a pagare l'affitto e ho perso praticamente tutto".

Anche in occasione della lavorazione di Friends, Paul LeBlanc aveva fatto già parlare di sé, accusando Jennifer Aniston e suo figlio Matt LeBlanc su Ok! Magazine di pomiciare nei camerini nonostante lei fosse impegnata con Brad Pitt. All'epoca, però, entrambi negarono le accuse. Friends: The Reunion sarà disponibile su HBO Max a partire dal 27 maggio.