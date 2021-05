Friends, la foto di Matthew Perry e Matt LeBlanc che ha "turbato" Cara Delevingne e Mindy Kaling

Secondo Mindy Kaling e Cara Delevingne, una foto dei giovani protagonisti di Friends, Matt LeBlanc e Matthew Perry è stata in grado di risvegliare la loro sessualità. Ad aver fatto questa affermazione è stata proprio la protagonista di Nelle pieghe del tempo, seguita a ruota dalla supermodella britannica.

Seguendo a ruota la distribuzione di Friends: The Reunion, Mindy Kaling ha postato sul suo profilo Instagram una fotografia di due giovani e imberbi Matt LeBlanc e Matthew Perry scrivendo: "Il mio risveglio sessuale" e alludendo alla bellezza dei protagonisti di Friends. Lo scatto risale al 1994, è stato commentato da centinaia di fan e, in modo particolare, anche da Cara Delevingne, che ha dichiarato: "Sì, è stato così anche per me!".

Lo speciale-evento di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Friends: The Reunion ha permesso ai protagonisti di ritrovarsi sul set tutti insieme a quasi vent'anni dalla fine della serie. Come riportato da Yahoo! Entertainment, Jennifer Aniston ha dichiarato: "Wow, tornare indietro è stato davvero fantastico!". Lo stesso sentimento, più o meno, è stato esperito anche da David Schwimmer, che ha detto: "Ritrovarsi nella stessa camera è stato davvero scioccante. Pian piano, però, siamo tornati i soliti ragazzi di Central Perk. Insieme ci sentiamo in famiglia".

Secondo alcuni fan, Matthew Perry è sembrato un po' alticcio durante Friends: The Reunion ma un insider ha fornito la risposta allo stato apparentemente confusionale in cui versava l'attore. In Italia, lo speciale è disponibile su Sky e NOW.