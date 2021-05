Friends: The Reunion, Matt LeBlanc è uno "zio irlandese" nel meme che gira sui social

Friends: The Reunion è valsa a Matt LeBlanc la definizione di zio irlandese di Internet: nel corso di una scena, l'attore è apparso in una posa dal sapore 'familiare'.

Friends: The Reunion è lo show più dolce che vi capiterà di vedere in questi giorni. Come se non bastasse, la reunion dei celebri personaggi di Friends è anche valsa a Matt LeBlanc la nomea di zio irlandese di Internet, grazie ad un meme a lui dedicato.

Come riportato da The Wrap, un utente ha paragonato una particolare posa di Matt LeBlanc nel corso di Friends: The Reunion a quella di una sorta di zio irlandese ubriaco a un matrimonio. L'utente ha dichiarato: "Matt LeBlanc è lo zio che, al matrimonio, ti ha comprato fin troppe birre, scambia il tuo nome con quello dei tuoi fratelli e guarda sua moglie che si scatena sulle note di Dancing Queen".

Un altro utente, invece, ha scritto: "Matt LeBlanc somiglia allo zio che, nonostante siano trascorsi molti mesi dalla reunion di Friends, continua a condividere il meme con Matt LeBlanc".

In modo particolare, però, LeBlanc è stato paragonato al tradizionale zio irlandese che parla in modo maccheronico e che non mangerebbe lasagne senza il cavolo.

Altri due utenti hanno ulteriormente sottolineato la somiglianza tra Matt LeBlanc e un irlandese medio e hanno ironizzato sull'importanza dell'attore nella riunificazione dell'Irlanda. Infine, LeBlanc è stato già inserito in quello che si affermerà come uno dei nuovi meme del momento ed è stato "omaggiato" anche dall'aeroporto di Dublino, che ha paragonato la sua posa a quella di un irlandese sveglio dalle 4 di mattina per andare in aeroporto a prendere sua figlia.