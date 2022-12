Matt Damon e Casey Affleck saranno le star di The Instigators, nuovo film di Doug Liman

Gli attori Matt Damon e Casey Affleck collaboreranno con il regista Doug Liman, già autore della saga di Bourne, per realizzare il film The Instigators.

Matt Damon e Casey Affleck saranno i protagonisti di The Instigators, un nuovo film originale Apple che verrà diretto da Doug Liman.

Il progetto sarà prodotto da Artists Equity, la nuova realtà cinematografica fondata da Damon in collaborazione con Ben Affleck, insieme a Studio 8 e The Walsh Company.

The Instigators racconta la storia di due ladri che devono fuggire con l'aiuto di uno dei loro terapisti dopo che un furto va in modo sbagliato.

La sceneggiatura è stata firmata da Chuck MacLean ed è stata sviluppata da Jeff Robinov, John Graham e Casey Affleck.

Matt Damon reciterà quindi accanto al fratello di Ben Affleck, con cui collabora da molti anni e la cui amicizia ha potato alla creazione anche di film del calibro di Will Hunting - Genio ribelle, vincitore del premio Oscar per la miglior sceneggiatura originale.

Matt e Casey hanno già recitato insieme in occasione dei film di Ocean's Eleven, mentre Damon ha prodotto Manchester by the Sea, che ha fatto conquistare l'ambita statuetta assegnata dall'Academy per la Miglior Attore Protagonista proprio a Casey.

Doug Liman ha invece diretto Matt in occasione della saga di Bourne.