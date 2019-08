Matrix: per il ventesimo anniversario ritorna nelle sale americane!

Matrix, in occasione del ventesimo anniversario del film, ritornerà nei cinema americani. Il film diretto dalle sorelle Wachowski sarà infatti celebrato in 135 sale appartenenti alla catena Dolby Cinema AMC a partire dal 30 agosto.

Il primo capitolo della trilogia di Matrix con protagonista Keanu Reeves sarà in programmazione fino al 5 settembre e le proiezioni permetteranno ai fan di rivivere le emozioni suscitate dalla storia di Neo e di avvicinare una nuova generazione di spettatori al film.

Il lungometraggio ha nel suo cast anche Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving e Joe Pantoliano.

Doug Darrow di Cinema Business Group ha dichiarato: "Portare in vita Matrix in Dolby Vision e Dolby Atmos rende omaggio al capolavoro che le Wachowski hanno creato 20 anni fa. Gli amanti del cinema potranno vedere e vivere le indimenticabili sequenze come i proiettili che volano in slow motion con un'incredibile qualità visiva che permette di valorizzare ogni minimo dettaglio, trtasformando uno dei più iconici film sci-fi di questa generazione".

Matrix: il poster del ventesimo anniversario

Matrix racconta la storia di Thomas A. Anderson: un giovane dalla doppia vita divisa tra un tranquillo lavoro come programmatore di computer e le sue attività da hacker con il nome di Neo. Il protagonista ha sempre messo in dubbio la sua realtà, ma si ritrova alle prese con qualcosa che va oltre ogni possibile immaginazione nel momento in cui diventa un obiettivo della polizia e viene contattato da Morpheus, considerato dal governo un terrorista. L'uomo lo risveglia invece nel vero mondo in cui l'umanità è stata catturata da una razza di macchine che usa gli individui per sfruttarne il calore e l'energia elettrochimica, tenendoli imprigionati in una realtà virtuale chiamata Matrix. Neo si unisce quindi alla ribellione, dando vita a una lotta che deciderà il destino degli esseri umani.

