Matrix arriverà per la prima volta nei cinema americani in formato IMAX

Il primo capitolo della saga di Matrix tornerà nei cinema americani, per la prima volta in formato IMAX, in attesa dell'arrivo del quarto capitolo.

Matrix tornerà nei cinema americani per la prima volta in IMAX il 7 e l'8 dicembre in alcune sale, in attesa dell'arrivo del quarto capitolo della saga.

Il film diretto dalle sorelle Wachowski aveva incassato nel 1999 ben 466.3 milioni di dollari in tutto il mondo, ottenendo un grande successo.

Il film Matrix, con star Keanu Reeves, aveva conquistato gli spettatori con la sua narrazione e le tecniche innovative utilizzate.

Solamente i due sequel Matrix Reloaded e Matrix Revolutions erano stati distribuiti in formato IMAX. La trilogia ha guadagnato, fino a questo momento, ben 1.6 miliardi di dollari.

Il nuovo capitolo delle avventure di Neo, Matrix Resurrections debutterà negli Stati Uniti il 22 dicembre e su HBO Max.

Megan Colligan, presidente di IMAX Entertainment, ha dichiarato: "Con l'entusiasmo che cresce nei confronti di Matrix Resurrections, questo è il momento perfetto per vivere l'esperienza del film che ha cominciato tutto in un modo mai visto prima. Matrix ha cambiato per sempre il linguaggio visivo e siamo davvero eccitati per i fan che potranno apprezzare questo film innovativo per la prima volta in IMAX".

Jeff Goldstein, presidente di Warner Bros Pictures Domestic Distribution, ha aggiunto: "Siamo elettrizzati nel collaborare con Imax per offrire per la prima volta ai fan Matrix in questo formato, dopo un'attesa lunga oltre 20 anni, e a chi vedrà per la prima volta il film".

In Matrix Neo incontra Morpheus (Laurence Fishburne) e Trinity (Carrie Ann Moss) e scopre l'esistenza di Matrix e la lotta contro gli agenti segreti che cercano di mantenere il controllo sulla loro esistenza.