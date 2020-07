Matrix Revolutions, ecco quanto ha guadagnato Keanu Reeves per ogni minuto del film

Keanu Reeves è apparso sullo schermo per poco più di mezz'ora durante le scene di Matrix Revolutions, ecco quanto ha guadagnato l'attore per la sua performance.

Secondo quanto riferito da alcune fonti anonime vicine al cast ed alla produzione di Matrix Revolutions, Keanu Reeves avrebbe guadagnato un totale di 15 milioni di dollari per le riprese del film, apparendo sullo schermo per poco più di trenta minuti.

Keanu Reeves in una scena di MATRIX REVOLUTIONS (2003)

Considerando il suo compenso ed il minutaggio della pellicola Reeves, approssimativamente, ha guadagnato l'equivalente di 400.000 dollari per ogni minuto di tempo in cui compare sullo schermo. Parlando a proposito di possibili sviluppi futuri della serie, Keanu Reeves ammise: "Lo so di deludere migliaia di fan, ma non credo che Neo abbia ancora qualcosa da raccontare. Per me è stata una bellissima esperienza, felicemente conclusa."

Nonostante questo film abbia ufficialmente posto fine alla trilogia del franchise di Matrix, un sequel intitolato The Matrix 4, la cui uscita è prevista per il 2022, è stata annunciato 16 anni dopo Matrix Revolutions. Ciò è avvenuto dopo mesi di speculazioni, ma il film è stato descritto come un adeguato follow-up che vede il ritorno di Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss.

Anche Lana Wachowski il regista della trilogia originale, che ha anche co-sceneggiato la sceneggiatura, ha accettato di ritornare per dirigere il nuovo capitolo della saga. Sebbene non ci sia un ruolo attivo per sua sorella Lilly Wachowski, Lana ha già confermato che il film sarà basato su "idee che Lilly e io abbiamo esplorato 20 anni fa, idee che sono ancora più rilevanti ora".