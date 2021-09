Matrix Resurrections: il trailer conferma il nuovo look di Neo... alla John Wick

In Matrix Resurrections Keanu Reeves torna nel ruolo di Neo e il look è un po' diverso da quello che ricordavamo e più simile a quello di John Wick.

Dopo il breve teaser multimediale come anticipazione, poche ore fa è stato pubblicato il primo trailer di Matrix Resurrections, quarto capitolo della saga con protagonista Keanu Reeves e la sola regia di Lana Wachowski, senza la sorella Lilly al suo fianco in questa nuova avventura dietro la macchina da presa. Uno dei dettagli più interessanti rimarcati dai fan è il diverso look di Neo rispetto ai tre film precedenti, più simile a quello che caratterizza il personaggio di John Wick.

Il nuovo aspetto del personaggio era stato in realtà anticipato giorni fa ma il trailer ha confermato quanto svelato nei giorni scorsi. Avevamo lasciato Neo in Matrix Reloaded nel 2004 con i capelli curati e sbarbato, ritrovandolo ora in una versione molto simile al look di Reeves che i fan associano a John Wick.

Negli ultimi anni Keanu Reeves è tornato sulla cresta dell'onda proprio grazie al sicario dell'omonima serie di film, caratterizzato dai capelli lunghi e la barba incolta. Aspetto che l'attore mantiene anche nel quarto capitolo del franchise di Matrix e che ovviamente ha già fatto discutere i fan. Abbiamo parlato di questo aspetto nella nostra analisi del trailer di Matrix Resurrection.

Matrix Resurrections è diretto da Lana Wachowski. Il cast del film è composto da Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra, Christina Ricci, Jada Pinkett Smith, Lambert Wilson e Daniel Bernhardt. L'uscita nelle sale è prevista il primo gennaio 2022.