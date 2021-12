Matrix Resurrections: Jonathan Groff si è preparato guardando su YouTube i video di Hugo Weaving

Jonathan Groff ha svelato in che modo si è preparato alle riprese del film Matrix Resurrections in cui interpreta una nuova versione dell'agente Smith.

Matrix Resurrections ha tra i suoi protagonisti l'attore Jonathan Groff che, in una recente intervista, ha spiegato in che modo si è preparato per interpretare una nuova versione dell'Agente Smith.

Il personaggio, interpretato nella trilogia originale da Hugo Weaving, è una delle presenze più iconiche della trilogia originale firmata dalle sorelle Wachowski, elemento che ha portato Groff a prepararsi con grande attenzione.

Hugo Weaving avrebbe dovuto riprendere la parte in Matrix Resurrections, tuttavia ha dovuto rinunciare al progetto a causa di una sovrapposizione con un altro impegno professionale. Jonathan Groff ha quindi spiegato che sarebbe interessato a scoprire qualche dettaglio in più dell'esperienza del collega sul set della saga: "Mi piacerebbe chiedergli non un'opinione sulla mia performance, ma della sua esperienza, delle sue emozioni e dei suoi ricordi".

L'attore ha aggiunto: "Ho trascorso così tanto tempo osservandolo e guardando delle clip dei film, c'è un video su YouTube in cui dice 'Mr Anderson', che raccoglie tutti i momenti in cui dice quel nome, e l'ho visto ripetutamente. Semplicemente un montaggio di lui che dice 'Mr Anderson'...".

Groff ha quindi espresso la propria ammirazione per Weaving: "Mi piacerebbe parlare con lui del Signore degli Anelli, della sua carriera... Vorrei saperne di più su di lui, e sarei troppo nervoso per chiedergli un'opinione riguardante la mia versione dell'Agente Smith".

Il team creativo scelto da Lana Wachowski dietro le quinte comprende i collaboratori di Sense8: i direttori della fotografia Daniele Massaccesi e John Toll, gli scenografi Hugh Bateup e Peter Walpole, il montatore Joseph Jett Sally, la costumista Lindsay Pugh, il supervisore agli effetti visivi Dan Glass e i compositori Johnny Klimek e Tom Tykwer.

Il progetto è interpretato anche da Yahya Abdul-Mateen II (il franchise di Aquaman), Jessica Henwick (per la tv Iron Fist, Star Wars: Il Risveglio della Forza), Jonathan Groff (Hamilton, per la TV Mindhunter), Neil Patrick Harris (Gone Girl - L'amore bugiardo), Priyanka Chopra Jonas (la serie Quantico), Christina Ricci (Escaping the Madhouse: The Nellie Bly Story, The Lizzie Borden Chronicles), Telma Hopkins (Amiche per la morte - Dead to Me), Eréndira Ibarra (serie Sense8, Ingobernable), Toby Onwumere (serie Empire), Max Riemelt (serie Sense8), Brian J. Smith (serie Sense8, Treadstone), e Jada Pinkett Smith (Attacco al potere 3 - Angel Has Fallen, Gotham per la tv).