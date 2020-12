Matrix: Keanu Reeves rivela la sua passione per la fantascienza

In oltre 30 anni di carriera, Keanu Reeves ha interpretato i ruoli più disparati, ma recentemente ha rivelato la sua passione per la fantascienza e i progetti futuristici, come la saga di Matrix o il videogame Cyberpunk 2077, raccontando perché ha deciso di partecipare.

Wallpaper di Keanu Reeves

In occasione della sua apparizione nel videogame Cyberpunk 2077, Keanu Reeves ha spiegato alla BBC come la lettura di libri di fantascienza e fantasy abbia influenzato il suo lavoro:

"Il futuro mi incuriosisce. Sono cresciuto con William Gibson e il suo Neuromante, Philip K. Dick, perfino Guida galattica per autostoppisti. E poi ho visto Mad Max, Blade Runner, Il pianeta delle scimmie. Ho letto Il Signore degli Anelli. Ho esplorato molto il genere fantasy e la fantascienza. Non lo so, sento che questa tipologia di narrazione è come un esame del mondo in cui viviamo. Per me c'era qualcosa di ambizioso nel partecipare a queste storie, mi ha aiutato a definire il mio mondo visualizzandolo e interpretandolo."

Keanu Reeves ha un messaggio per i fan di Cyberpunk 2077

L'attore ha sempre espresso l'amore per il genere fantasy e la fantascienza, tanto è vero che la maggior parte dei suoi progetti lavorativi appartiene a questi generi.

Keanu Reeves ha appena finito di girare The Matrix 4 con Carrie-Anne Moss e Jada Pinkett Smith, dove tornerà a interpretare il ruolo dell'hacker Neo.