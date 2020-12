Keanu Reeves ha un messaggio per i fan di Cyberpunk 2077

Keanu Reeves sarà uno dei protagonisti di Cyberpunk 2077, il videogioco più atteso dell'anno; in vista della sua uscita, l'attore ha un messaggio per i suoi fan.

Keanu Reeves sarà uno dei protagonisti di Cyberpunk 2077, uno dei videogiochi più attesi della stagione in corso. In vista della sua uscita, l'attore ha un messaggio per tutti i fan che non riescono a stare nella pelle. Senza dubbio, il 2020 è stato un anno pessimo e in grado di segnare indelebilmente il mondo della produzione e della distribuzione cinematografica. Pressoché tutti i blockbuster la cui distribuzione era prevista per quest'anno, infatti, sono stati cancellati. Tuttavia, la situazione è andata molto meglio ai fan dei videogiochi.

A partire dal 10 dicembre, infatti, Cyberpunk 2077 vedrà il buio dei vostri appartamenti. Gli utenti che, però, proveranno ad usufruire del gioco in anticipo rispetto a tutti gli altri riceveranno un messaggio speciale da Keanu Reeves. Come riportato da Cinema Blend, infatti, molte console e piattaforme PC consentono ai fan di scaricare con anticipo il videogame. Questo consente agli appassionati di iniziare il gioco a mezzanotte esatta e di non attendere le operazioni preliminari per la sua preparazione. Ciò vuol dire che moltissimi utenti avranno il gioco a loro disposizione con netto anticipo rispetto a tanti altri. Qualora decidano di iniziare a tuffarsi nel mondo di Cyberpunk 2077, questi utenti riceveranno un messaggio speciale da Johnny Silverhand, a cui ha dato voce e volto proprio Keanu Reeves.

Il messaggio è il seguente: "Va' a dormire, samurai. Non è ancora il 10 dicembre!". Nel 2019, Keanu Reeves ha annunciato la sua partecipazione a Cyberpunk 2077 direttamente dal palco dell'Electronic Entertainment Expo. L'attore interpreta il personaggio di Johnny Silverhand e il suo cognome deriva dal fatto che abbia una mano d'argento. Gli utenti non potranno vestire i suoi panni ma potranno decidere se collaborare o meno con lui. Beh, si tratta pur sempre di Keanu Reeves...chi non vorrebbe collaborare con lui?!

Nel caso in cui siate fan di Keanu, il videogioco farà al caso vostro. The Matrix 4 e il nuovo episodio di John Wick sono stati rimandati a causa della pandemia. Ciò vuol dire che passerà ancora del tempo prima di vedere il vostro beniamino su grande schermo. Cyberpunk 2077 è stato creato da CD Projekt Red, lo stesso sviluppatore di The Witcher. Il videogame, inizialmente, sarebbe dovuto uscire all'inizio del 2020 ma una serie di ritardi hanno segnato il suo spostamento. Recentemente, lo studio è stato inquisito per pratiche di "crunch", ovvero lo sfruttamento dei suoi dipendenti oltre le ore di lavoro prestabilite in modo tale da completare la creazione di un videogame. Il gioco sarà disponibile a partire dal 10 dicembre sebbene, come già detto, possa essere scaricato anche prima.