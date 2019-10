Matrix 4: Yahya Abdul-Mateen II nel cast del film

Matrix 4 avrà tra i suoi protagonisti Yahya Abdul-Mateen II, recentemente nel cast del primo film dedicato alle avventure di Aquaman.

La regista e sceneggiatrice Lana Wachowski ha incontrato, secondo quanto riporta Variety, molti attori per valutarli come possibili star del nuovo capitolo della saga di Matrix e Yahya Abdul-Mateen II affiancherà quindi Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss, interpreti per la quarta volta di Neo e Trinity.

Warner Bros. ha confermato nel mese di agosto che Matrix 4 è in fase di sviluppo e lo script dell'atteso progetto è stato firmato da Lana Wachowski in collaborazione con Aleksander Hermon e David Mitchell. Le riprese dovrebbero iniziare nei primi mesi del 2020 e per ora non sono stati diffusi i dettagli riguardanti gli eventi che verranno mostrati nel film o la dimensione temporale in cui sarà ambientato.

Yahya ha avuto la parte di Manta in Aquaman e ha recitato in Us, il film diretto da Jordan Peele, e in un episodio di Black Mirror. Prossimamente la star sarà nel cast di Watchmen, la serie targata HBO.