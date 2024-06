Matrix: la 4 Film "Déjà vu" Collection (BS) (4 Blu Ray) è scesa di prezzo su Amazon

Quando si parla di film che hanno pesantemente condizionato e influito sulla storia del cinema, prima o poi il nome Matrix viene fuori; è inevitabile. Si sta parlando di pellicole che non solamente hanno sperimentato dal punto di vista narrativo e tecnico con il mezzo, ma di vere e proprie suggestioni rimaste saldamente ancorate alla cultura pop dell'epoca e attuale, senza essere mai del tutto dimenticate. Il concetto stesso alla base del racconto è stato più volte approfondito anche in sede letteraria e saggistica, partendo da un'ispirazione filosofica chiara che si è fatta pensiero e riflessione oltre il grande schermo.

Partendo da presupposti come questi, e da un amore così viscerale nei confronti di questo prodotto cinematografico, abbiamo voluto segnalarvi che su Amazon, attualmente parlando, è possibile trovare la Matrix 4 Film "Déjà vu" Collection (BS) (4 Blu Ray) in offerta. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questo articolo di segnalazione, potete trovarla a 18,32€, con uno sconto del 4% sul prezzo mediano indicato. Per maggiori dettagli, o in vista di un ipotetico nuovo acquisto non vi resta che passare dal box che trovate qui sotto.

Una collection imperdibile per i fan di Matrix

La Matrix 4 Film "Déjà vu"Collection (BS) (4 Blu Ray) comprende tutti e 4 i film usciti al cinema fino ad ora (la trilogia e Resurrections). Rivivete le vicende che hanno scoperto in Neo l'Eletto, al fianco degli altri iconici protagonisti impegnati a ribellarsi per trovare la propria luce in un mondo oscurato dalle macchine.

Lasciatevi trasportare nei meandri di una saga che ha plasmato intere generazioni di spettatori, sviluppando un amore viscerale che non ha mai cessato di esistere neanche per un attimo. Potremmo quasi definire la Matrix 4 Film "Déjà vu" Collection (BS) (4 Blu Ray) un "must have", una raccolta imperdibile per gli appassionati di tutte le età.