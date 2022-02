Il matrimonio del mio migliore amico: Russell Crowe ha avuto una disastrosa audizione con Julia Roberts

Il matrimonio del mio migliore amico, la commedia del 1997 con star Julia Roberts, avrebbe potuto avere come protagonista Russell Crowe. A rivelarlo è stato il regista P.J. Hogan in un nuovo libro in cui si spiega perché l'attore australiano non ha ottenuto la parte.

Tra le pagine di From Hollywood With Love scritto da Scott Meslow, il regista ha dichiarato: "Non so cosa fosse andato storto. Si è trattato di uno dei tavoli di lettura peggiori che io abbia mai visto". P.J. Hogan aveva cercato di far ottenere a Russell Crowe la parte del giornalista che sta per sposarsi in Il matrimonio del mio migliore amico. Il regista ha ricordato: "Nessuno veniva coinvolto nel film senza l'approvazione di Julia Roberts. Ma pensavo che Russell fosse uno degli attori più incredibili che avessi mai incontrato. Sapevo che sarebbe diventato realmente una grande star".

La situazione non è però andata come sperato: "Russell era seduto di fronte a Julia. Ha preso quello script, e lo osservava, e non l'ha mai guardata nemmeno una volta. Ha letto ogni battuta in modo monotono. A un certo punto Julia stava letteralmente sporgendosi in avanti sul tavolo, osservandolo, a pochi centimetri dalla faccia di Russell, cercando di creare un contatto visivo. E non l'ha nemmeno guardata". Hogan ha sottolineato: "Alla fine della lettura, Russell è venuto da me e ha detto 'Ho pensato sia andata piuttosto bene'. E allora ho capito che non avrebbe fatto parte del cast del film Il matrimonio del mio migliore amico".

Dermot Mulroney ha invece ottenuto la parte di Michael O'Neal.

Hogan ha poi svelato: "Se mi ricordo bene, Julia voleva Benicio del Toro per la parte del suo miglior amico George. Un attore brillante, ma non conosciuto per le sue capacità comiche". Kimmy, invece, doveva essere una star del cinema e la protagonista ha accettato la scelta di Cameron Diaz a patto di coinvolgere Mulroney, che era un suo grande amico.