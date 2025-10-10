Matlock: David Del Rio licenziato dopo le accuse di molestie sessuali

David Del Rio lascia ufficialmente il cast della serie Matlock. L'attore, 38 anni, è stato licenziato in seguito alle accuse di aggressione sessuale nei confronti della collega Leah Lewis.

I fatti sarebbero avvenuti a fine settembre e Del Rio è stato allontanato dal set della serie lo stesso giorno in cui è scattata la denuncia. L'indagine è partita subito dopo e il network ha deciso di interrompere il rapporto di lavoro con l'attore.

Il ruolo di David Del Rio in Matlock

David Del Rio interpretava Billy Martinez, un avvocato associato di un prestigioso studio legale di New York, lavorando a stretto contatto con il personaggio di Leah Lewis, Sarah Franklin.

Kathy Bates in una scena di Matlock

I due attori condividevano la maggior parte delle scene nei ruoli dei due giovani membri del team della protagonista Madeline 'Maddy' Matlock, interpretata da Kathy Bates. Il personaggio di Del Rio verrà eliminato dalla serie.

Le riprese di Matlock dopo il licenziamento di David Del Rio

Dopo il caso di David Del Rio le riprese della seconda stagione di Matlock sono ripartite, con la messa in onda prevista per il 12 ottobre. La serie entrerà in un periodo di pausa, già programmato, fino al Giorno del Ringraziamento. Oltre a Del Rio, Lewis e Bates, il cast comprende anche Jason Ritter.

La prima stagione di Matlock si era conclusa con Billy (David Del Rio), che scopriva di star per diventare padre, un punto di svolta che apriva la strada ad una trama ancora più drammatica e traumatica. Con l'uscita di scena di Del Rio, il team di sceneggiatori sarà chiamato a modificare lo script.