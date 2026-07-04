Matilde Gioli: "Il mio sogno? Diventare La signora in giallo. E la mia serie preferita è..."

Per il secondo anno di seguito, si torna all'Italia Global Series per immergerci nel mondo della serialità televisiva, delle grandi serie internazionali e delle fiction italiane. E a fare da madrina a questa manifestazione troviamo una figura di spicco del nostro spettacolo, Matilde Gioli, volto noto sia degli appassionati del grande schermo che della televisione italiana per il suo ruolo di Doc. Ed è stata l'occasione per chiederle del suo rapporto con le serie tv, scoprendola una vera appassionata di questo mondo.

Da Peaky Blinders a Doc - Nelle tue mani: le serie TV nel cuore di Matilde Gioli

DOC - Nelle tue mani 2: Luca Argentero e Matilde Gioli in una scena

Interrogata al riguardo, infatti, Matilde Gioli ha rivelato di avere un approccio molto "classico" e romantico alla visione: "Sono una gran amante delle serie TV fin da quando ero piccolina. Non amo fare il famoso binge watching, anche se a volte mi capita di farlo, ma solo perché ho quel tempo lì e cerco di sfruttarlo al meglio. Mi manca l'attesa della settimana per vedere i due episodi" ci ha detto ricordando le abitudini di programmazione di "quando era piccola", spiegando che "magari non aspetto una settimana per guardare i nuovi episodi, però lascio passare qualche giorno per far crescere il desiderio".

Questo rispetto per la narrazione si riflette anche nei suoi gusti personali. Quando si parla di produzioni nostrane, l'attrice non ha dubbi: "La serie preferita italiana è Doc - Nelle tue mani" ci ha detto con un sorriso, senza stupirci, perché il medical drama di Rai 1 l'ha vista assoluta protagonista nel ruolo di Giulia Giordano. Guardando oltreconfine, invece, la scelta ricade su un cult assoluto di BBC e Netflix: "La serie preferita internazionale è Peaky Blinders", mentre l'ultimo show che è riuscita a gustarsi con i suoi ritmi ideali è stato il dramma The Pitt, "una serie che mi sono goduta più con calma."

Il sogno nel cassetto: "Vorrei essere la nuova Jessica Fletcher"

Inevitabile, vista tale competenza, chiederle se ci fosse un personaggio che le sarebbe piaciuto interpretare e ci ha confessato un vero sogno nel cassetto: "Un personaggio delle serie TV che avrei voluto interpretare? Ce ne sono tantissimi. Però torno alle serie di quando ero piccolina: La signora in giallo. A me piacerebbe, quando avrò magari 50 o 60 anni, poter fare La signora in giallo, mi piacerebbe tantissimo". Chissà che in futuro qualche emittente o piattaforma streaming non decida di ascoltare questo appello per un reboot in chiave moderna delle avventure di Jessica Fletcher a Cabot Cove.

La maratona di Prison Break e il consiglio cult per l'estate

Sebbene Matilde Gioli preferisca assaporare i prodotti televisivi un po' alla volta, ci sono state delle eccezioni in cui la tentazione della maratona televisiva ha preso il sopravvento, specialmente per recuperare grandi classici del passato rimasti in sospeso: "L'ultima serie che ho divorato è stata Prison Break, perché l'avevo iniziata da piccolina e non l'avevo mai conclusa. Quindi poi ho fatto una maratona di tutte le stagioni".

Baywatch: i protagonisti della serie cult

Infine, con l'arrivo della bella stagione, non poteva mancare un consiglio a tema per tutti i nostri lettori su quale sia il titolo perfetto da guardare sotto l'ombrellone. La risposta dell'attrice è un tuffo negli anni '90: "La serie perfetta per l'estate? Vabbè, la serie perfetta per l'estate è Baywatch!".