Matilda, Emma Thompson e Alisha Weir nel cast del musical targato Netflix

Emma Thompson e Alisha Weir sono le nuove aggiunte al cast di Matilda, il musical targato Netflix che porterà nuovamente sullo schermo le avventure della bimba prodigio protagonista dell'omonimo libro di Roald Dahl.

A confermare il casting delle due attrici, oltre a quello già vociferato di Lashana Lynch, è stata la stessa piattaforma streaming, che ha comunicato la notizia sui social.

L'attrice di Harry Potter e Saving Mr. Banks darà il volto alla Signorina Trinciabue, la temibile preside della scuola - il ruolo era stato precedentemente assegnato a un altro attore di Harry Potter, Ralph Fiennes, proprio come nel musical teatrale era un uomo a interpretarla -, mentre la giovane Weir darà vita proprio al personaggio titolare del film.

L'attrice di Captain Marvel e No Time To Die, invece, interpreterà l'amorevole maestra Miss Honey.

Diretto da Matthew Warchus, già al timone di Matilda The Musical, e scritto da Dennis Kelly, anche lui già coinvolto nella stesura del copione teatrale dello spettacolo, il film potrà vantare musiche originali composte da Tim Michin.

Il film arriverà sulla piattaforma dopo il debutto nelle sale inglesi, riporta Deadline.