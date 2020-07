Match Point: stasera su Iris il film con Scarlett Johansson

Scarlett Johansson arriva stasera su Iris, alle 21:00, con Match Point, thriller diretto nel 2005 da Woody Allen, che vede l'attrice americana al fianco di Jonathan Rhys Meyers.

Chris Wilton (Jonathan Rhys Meyers) è un giovane e ambizioso istruttore di tennis, di modesta estrazione ma di altolocate amicizie. Uno dei suoi ricchi allievi, Tom Hewett, è stregato da lui e dai suoi molteplici interessi, per questo decide di presentarlo alla facoltosa famiglia, compresa la sorella Chloe. Come in una favola, la bella e ricca Chloe finisce con l'innamorarsi di Chris. Tutta la famiglia Hewett, in realtà, è soggiogata dal suo fascino, ma Wilton perde la testa per Nola (Scarlett Johansson), fidanzata attrice di Tom, invisa alla madre Eleanor, bella e spregiudicata...

Scarlett Johansson e Jonathan Rhys-Meyers in Match Point

Film n°35 per Woody Allen, che per far fronte ai problemi di budget è costretto a rimetter mano alla sceneggiatura, spostando l'azione dalla costosissima e amata New York a Londra. Cambiando in corsa anche il cast, ora tutto con accento britannico ad eccezione dell'esplosiva Johansson.

Per ironia della sorte, il film partito con problemi di soldi è anche quello che, a conti fatti al botteghino internazionale, e in tutta la filmografia di Allen, ne ha incassati di più.