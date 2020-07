Match Point: Scarlett Johansson fu scelta da Woody Allen dopo il rifiuto di un'altra attrice

Woody Allen, per motivi logistici, dovette scegliere principalmente attori e membri della troupe di origine britannica per le riprese di Match Point, film del 2005 girato in Gran Bretagna dallo sceneggiatore e regista statunitense. Il ruolo di Scarlett Johansson, inizialmente, sarebbe dovuto andare ad un'attrice inglese.

Scarlett Johansson e Jonathan Rhys-Meyers in Match Point

Allen aveva calcolato le percentuali già prima di contattare Kate Winslet per il ruolo della protagonista femminile; quest'ultima, dopo mesi di contrattazione, decise di rinunciare per trascorrere più tempo con la sua famiglia e Allen scelse quindi di offrire la parte alla Johansson.

Una splendida Scarlett Johansson in Match Point

Questo cambiamento dell'ultimo minuto fu necessario perché la Winslet, che avrebbe dovuto interpretare Nola Rice, rifiutò il ruolo una settimana prima dell'inizio delle riprese. La Johansson accettò, e il celebre regista fu costretto a riscrivere il personaggio della Rice, cambiando le sue origini ed altri dettagli della sceneggiatura. "Convincere Scarlett non fu un problema, ci volle circa un'ora", dichiarò Allen.

A proposito di Match Point Allen dichiarò di "aver mantenuto la consueta libertà creativa" anche in Inghilterra, mentre parlò in termini negativi della produzione cinematografica statunitense, a causa del disinteresse degli studi cinematografici nei confronti delle pellicole di secondo piano: "Loro vogliono solamente film da 100 milioni di dollari che ne incassino 500".