Masters of the Air: il trailer della nuova serie con Austin Butler (VIDEO)

Svelato il trailer di Masters of the Air, l'attesissima serie prodotta da Steven Spielberg, Tom Hanks e Gary Goetzman e interpretata da Austin Butler.

Apple TV+ ha appena pubblicato il trailer dell'attesa dramedy sulla Seconda Guerra Mondiale, Masters of the Air. La serie dei produttori esecutivi di "Band of Brothers" e "The Pacific", Steven Spielberg, Gary Goetzman e Tom Hanks, vanta un cast stellare guidato dal candidato all'Oscar Austin Butler, Callum Turner, Anthony Boyle, Nate Mann, Rafferty Law, il candidato all'Oscar Barry Keoghan, Josiah Cross, Branden Cook e Ncuti Gatwa.

Locandina di Masters of the Air

Lo show farà il suo debutto su Apple TV+ il 26 gennaio 2024 con i primi due episodi, seguiti da un nuovo episodio ogni venerdì, fino al 15 marzo. Basata sull'omonimo libro di Donald L. Miller e sceneggiato da John Orloff, la serie segue gli uomini del 100° Gruppo Bombardieri (il "Bloody Hundredth") alle prese con pericolosi raid di bombardamento sulla Germania nazista in condizioni proibitive, dovute al gelo, alla mancanza di ossigeno e al terrore di un combattimento condotto a 25.000 piedi di altezza.

La rappresentazione del prezzo psicologico ed emotivo pagato da questi giovani uomini che hanno contribuito a distruggere l'orrore del Terzo Reich di Hitler è al centro della storia dello show. Alcuni furono abbattuti e catturati; altri furono feriti o uccisi. Altri ancora ebbero la fortuna di tornare a casa. Indipendentemente dal destino individuale, tutti hanno ricevuto un tributo.

Masters of the Air: una foto di scena

Spaziando dai campi e villaggi bucolici del sud-est dell'Inghilterra, alle dure privazioni di un campo di prigionia tedesco e ritraendo un periodo unico e cruciale della storia mondiale, Masters of the Air è un vero e autentico successo cinematografico sia in termini di scala, che di portata.