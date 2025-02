Sono rimasti in quattro a contendersi il titolo: chi tra Anna, Jack, Mary e Simone sarà il nuovo MasterChef? L'appuntamento con la finale è stasera in prima serata su Sky Uno; ospite della puntata, lo chef Mauro Colagreco.

Siamo arrivati alla finale. Questa sera MasterChef eleggerà il vincitore del cooking show, giunto al rush finale.

In gara sono rimasti Anna, Jack, Mary e Simone: solo uno di loro sarà il "masterchef" d'Italia, scelto dai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Ospite della serata, lo chef Mauro Colagreco, 3 stelle Michelin. L'appuntamento è alle 21.15 su Sky Uno, e in streaming su Now.

I quattro finalisti

I finalisti con chef Mauro Colagreco

All'ultima puntata di questa quattordicesima edizione del cooking show di Sky sono arrivati quattro cuochi amatoriali con profili e storie molto differenti, ma accomunati dallo stesso obiettivo: conquistare il titolo.

Conosciamoli meglio:

Anna , nata 32 anni fa a Milano e residente a Venezia, ha un background multiculturale poiché i suoi genitori sono emigrati dalla Cina per avere un altro figlio quando lì vigeva la "legge del figlio unico"; sogna di aprire un suo ristorante nel rispetto degli sprechi e ottenere una Stella Verde

Jack , 26 anni di Milano, content creator e influencer molto presente e seguito sui social network dove già prima di entrare in Masterclass raccoglieva centinaia di migliaia di followers; il suo sogno è quello di diventare un private chef e declinare i suoi profili social verso il mondo della cucina

Mary , 30 anni con origini siciliane, vive a Bergamo dove lavora come manager risorse umane; si racconta come una donna "competitiva" e "affamata di conoscenza", due caratteristiche che sono ampiamente emerse anche durante la gara

** Simone**, nato e cresciuto ad Alba, nel cuore delle Langhe, ha 36 anni e vive a Cuneo con la sua famiglia, dalla quale ha spesso tratto ispirazione durante le prove e la preparazione dei piatti; la sua idea di cucina è "ricercata e moderna, con qualche richiamo al mondo fusion".

Il premio finale

I giudici

In palio per il vincitore, oltre all'ambitissimo titolo di quattordicesimo MasterChef italiano, anche 100.000 euro in gettoni d'oro, la pubblicazione del proprio primo libro di ricette edito da Baldini+Castoldi e l'accesso a un prestigioso corso di alta formazione presso ALMA - La Scuola Internazionale di Cucina Italiana.

Mistery Box e Invention Test con Mauro Colagreco

chef Mauro Colagreco

Ospite della puntata sarà Mauro Colagreco, lo "chef globale del nuovo secolo" da 3 stelle Michelin al ristorante Mirazur a Mentone, in Francia. Colagreco è il primo cuoco argentino a raggiungere la vetta dei World's 50 Best Restaurants: spetterà a lui la guida degli ultimi Mystery Box e Invention Test della stagione.

Entrambe le prove saranno dedicate ai suoi affascinanti ma complicatissimi universi gastronomici.

Chi riuscirà a superare le due prove, potrà realizzare il proprio menù degustazione da presentare ai tre giudici. Si tratta di un menù completo in quattro portate, capace di descrivere al meglio l'aspirante chef.