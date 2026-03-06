MasterChef 15: la vittoria di Teo fa volare gli ascolti e i social nella finale

Nonostante l'età del format, la finale di MasterChef Italia 15, vinta da Matteo "Teo" Canzi, ha visto crescere sia gli ascolti sia l'engagement sui social, numeri che la rendono la quarta miglior 'ultima puntata' di sempre

La finale di MasterChef Italia 15, trasmessa ieri sera su Sky Uno e in streaming su NOW, ha chiuso la stagione con numeri che fanno sorridere per il futuro, sia in televisione sia sui social.

La vittoria di Teo ha rappresentato la degna conclusione di una stagione che, nonostante gli anni del format, ha mantenuto alto l'interesse del pubblico fino all'ultimo episodio.

Ascolti e share in crescita per la serata finale

MasterChef Italia 15, i tre giudici all'opera in una foto della decima settimana

La finale ha raccolto in Total Audience circa 1.121.000 spettatori medi con 5,7% di share, un dato perfettamente in linea con le puntate precedenti e in crescita del 23% rispetto agli episodi più recenti della stagione. Il primo episodio ha raggiunto 1.215.000 spettatori e il 5,2% di share, mentre il secondo ha totalizzato 1.028.000 spettatori con 6,4% di share.

La stagione si chiude con una media complessiva di circa 2,2 milioni di spettatori nei sette giorni, uno dei migliori risultati degli ultimi cinque anni.

A guidare la competizione culinaria sono stati ancora una volta i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

Social media e conversazione digitale: MasterChef domina la serata

Il successo del programma si è esteso oltre la televisione lineare. La finale ha generato oltre 523.000 interazioni social e 602.000 interazioni nell'intera giornata, con crescite rispettivamente del 63% e del 67% rispetto alla stagione precedente.

L'hashtag ufficiale #MasterChefIt è rimasto tra i trending topic per tutta la serata, dimostrando come il programma sia ormai un prodotto di intrattenimento progettato per vivere contemporaneamente su televisione e piattaforme social.

Teo trionfa a 24 anni: il percorso verso la vittoria

MasterChef Italia 15: i due finalisti Carlotta e Teo

Il vincitore, Matteo Canzi, 24 anni, brianzolo di Olgiate Molgora (Lecco) e studente di International Marketing, ha superato in finale Carlotta in un ultimo scontro a due.

Il premio finale include 100.000 euro in gettoni d'oro, un percorso formativo presso ALMA - La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e la pubblicazione del suo primo libro di ricette, "Il gusto del perché - Nulla si crea. Nulla si distrugge. Tutto si cucina".

La serata conclusiva ha mantenuto alta la tensione, con i due finalisti chiamati a preparare un menu completo in quattro portate giudicato direttamente dai giudici. Durante la prova decisiva sono intervenuti anche chef ospiti come Chiara Pavan e Giancarlo Perbellini, che hanno supportato la valutazione tecnica di alcune preparazioni.

Si sono fermati, invece, a un passo dall'Olimpo Dounia e di Matteo Rinaldi, eliminati al termine del primo episodio non avendo superato la Mystery Box e l'Invention Test ideati dallo chef Norbert Niederkofler, che ha portato in Masterclass la sua incredibile filosofia culinaria "Cook the Mountain".

La finale ha confermato come MasterChef Italia resti uno dei pochi talent show capaci di unire competizione, racconto umano e forte partecipazione digitale, mantenendo stabile il proprio pubblico anche nelle fasi finali della stagione.