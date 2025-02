MasterChef Italia 14, chi sono i finalisti che rivedremo nell'ultima puntata di giovedì 27 febbraio

MasterChef Italia 14 sta per volgere al termine, dal momento che l'ultima puntata del programma è prevista per giovedì 27 febbraio e sono davvero tante le persone che non vedono l'ora di scoprire chi fra i finalisti trionferà in questa edizione.

Poche ore fa abbiamo assistito alla proclamazione dei quattro concorrenti che rivedremo in finale, i quali sono stati giudicati come i più meritevoli di concorrere la puntata finale. Il programma verrà trasmesso in prima visione su Sky Uno e vedrà come sempre la presenza dei tre giudici, i quali saranno chiamati nella netta proclamazione del vincitore di questa quattordicesima edizione.

Ieri sera abbiamo assistito all'eliminazione di Franco, il quale, purtroppo, ha dovuto rinunciare al suo sogno di diventare il prossimo vincitore di MasterChef Italia. Non è riuscito a superare il pressure test, ma nonostante tutto ha ricevuto i complimenti di chef Barbieri. La prima ad avere accesso alla finale è invece stata Anna, che ha vinto la prova del ristorante stellato sotto la guida dello chef Antonio Mellino. Per decretare gli altri finalisti è stato invece fatto un pressure test che alla fine ha visto trionfare Mary, Simone e Jack.

Chi sono i quattro finalisti di MasterChef 14?

Anna ha quindi avuto accesso diretto alla finale poiché ha vinto la prova più importante della puntata. Tutti gli altri, invece, hanno dovuto lottare fino all'ultimo momento per ottenere questa possibilità, in quanto i posti sono limitati a 4 mentre i concorrenti in gara erano 5. Mary, Simone, Franco e Jack si sono quindi dovuti misurare in una prova che non solo risulta essere difficile dal punto di vista tecnico, ma risulta essere impegnativa poiché richiede un limite di tempo davvero insidioso.

I tre giudici hanno quindi deciso di stoppare il percorso di Franco che ha ringraziato tutti e che ha dichiarato di aver apprezzato ogni singolo momento della competizione, in quanto questa è riuscita ad arricchirlo. Non ci resta che attendere giovedì prossimo per scoprire chi fra Anna, Mary, Simone e Jack verrà decretato come nuovo vincitore di MasterChef Italia.