MasterChef Italia 15, le interviste agli eliminati: il sogno si spezza a un passo dalla finale

Abbiamo fatto qualche domanda a Niccolò e Alessandro, eliminati di una penultima serata di Masterchef Italia 15 all'insegna della cucina stellata e della gestione del tempo.

Masterchef Italia 15 si sta avviando verso le battute finali segnando il record di ascolti più alto della stagione. Il cooking show Sky Original, prodotto da Endemol Shine Italy, questa settimana ha chiesto ai concorrenti rimasti di dare il tutto per tutto in vista della sempre più vicina finale. Ad aprire le danze la chef Chiara Pavan, il cui ritorno ha portato con sé una Green Mystery Box che ha permesso a Carlotta di accaparrarsi l'ultima Green Pin, avendo dimostrato di saper trattare con intelligenza gli ingredienti antichi proposti. Il successivo Invention Test ha avuto poi come protagonisti una serie di ingredienti dal sapore estremo e si è rivelato letale per Alessandro, che così ha dovuto lasciare la cucina di Masterchef.

Alessandro, Matteo C. e Carlotta durante la serata

Esperienza dura con sprazzi di dramma quella forse più attesa dagli aspiranti chef, ovvero la cucinata nel ristorante 3 stelle Michelin di Giancarlo Perbellini, Casa Perbellini - 12 Apostoli. A volare direttamente alla finale è Carlotta, che ha ricreato con precisione uno dei piatti più complessi della prova. E purtroppo al Pressure Test un altro concorrente ha dovuto salutare lo show: in una prova a due step dove il tempo era fondamentale, a venir meno è stato Niccolò, che non è riuscito a gestire la cottura della crema di piselli.

Il menù della finale tra mare, monti e ricordi d'infanzia

Come ogni settimana abbiamo potuto fare qualche domanda agli eliminati e uno dei primi argomenti trattati ha riguardato proprio quel menù rimasto nel cassetto che i due aspiranti chef avrebbero presentato ai giudici se fossero arrivati in finale. Niccolò aveva già le idee abbastanza chiare: "Massa si trova tra il mare e le Alpi Apuane, quindi il mio menù avrebbe compreso sia il mare che la terra. Avrei voluto portare nei piatti le mie origini."

L'eliminazione di Alessandro

Anche Alessandro aveva già improntato qualcosa: "Sì, avevo cominciato a pensare al menù: avrei voluto portare una fusione tra ciò che sono e il mio percorso a Masterchef, ma quando è arrivata l'eliminazione era tutto ancora in fase di elaborazione. Un giorno, però, mi piacerebbe realizzare l'antipasto che avevo in mente: un 'finto uovo al tegamino'. È un omaggio a una delle prime cose che ho cucinato a 6 o 7 anni per i miei genitori quando rientravano a casa."

La cucina come terapia e tecnica

Abbiamo chiesto loro anche come sia cambiata la loro idea di cucina prima e dopo la partecipazione allo show. Ovviamente per entrambi oltre che una grande passione è anche un modo per esprimere affetto, e a proposito Alessandro dice: "La cucina è sicuramente amore per gli altri, ma per quello che mi riguarda è anche amore per me stesso: un nascondiglio dove è bello isolarsi. È quasi sempre condivisione, ma quando cucino mi immergo, mi stacco da ogni cosa, specialmente ora che siamo sempre con un telefono in mano. È una cosa che si fa con le mani, è terapeutica e cerco di insegnare l'importanza di tutto questo ai miei figli. Faccio la vita di uno che ha un lavoro impegnativo e due figli, e Masterchef mi ha fatto sentire giovane, vivo."

Niccolò toglie il grembiule di Masterchef

Niccolò è dello stesso parere: per lui la cucina è amore e passione, ma Masterchef ha aggiunto a tutto questo competenza e metodo: "Ho imparato la tecnica: a gestire le tempistiche e l'impiattamento, cose a cui prima davo meno importanza."

Tra orgoglio e amicizia: i ricordi più belli (e dolorosi)

Ripercorrendo i momenti più emozionanti della sua permanenza a Masterchef Italia, poi, Alessandro non ha dubbi su quale piatto lo abbia soddisfatto maggiormente: "Il piatto del capriolo: i giudici mi hanno fatto dei complimenti che mi hanno stordito. Anche l'eliminazione stessa è stata emozionante: so di essere una persona con un lato emotivo forte, ma sono contento di aver dato sfogo alle mie emozioni per cose belle e non per le critiche."

Niccolò e Matteo Lee nella scorsa puntata

Per Niccolò il momento più emozionante è stato forse anche uno dei più dolorosi, poiché coincide con l'uscita di uno dei suoi amici: "Per me la puntata più intensa è stata quella della sfida finale col Dottor Lee. Un pomeriggio siamo stati tutto il tempo al parchetto a parlare, è stato il mio psicologo. Non volevo andare in sfida con Lee perché era mio amico ed era forte, ma è stato un orgoglio potermi confrontare con lui".