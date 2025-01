È sempre la più temuta, e anche MasterChef Italia 14 non ha fatto eccezione: la prova di pasticceria con Iginio Massari anche stavolta è stata un vero e proprio scoglio per i concorrenti del cooking show di Sky. Ad affiancarlo nel ruolo di temutissimo ospite, la figlia Debora.

Eliminati del 23 gennaio sono stati le due "riserve" Pino Sara, mentre il commento al vetriolo del Maestro pasticcere ho fatto piangere Claudio. L'aspirante chef infatti, si è sentito dire che la sua preparazione è una "cac*a". Ma vediamo cos'è successo.

Iginio e Debora Massari

L' Invention Test e le lacrime di Claudio

All'Invention Test con Iginio Massari i concorrenti devono preparare un croquembouche di almeno 20 cm. Hanno però un vantaggio: Debora Massari li può aiutare per tre minuti. Non hanno invece questo aiuto Alessia, Anna e Pino, penalizzati da Simone.

Durante la preparazione, Iginio Massari non si trattiene riguardo all'impasto di Claudio: "Quella lì non è una pâte à choux, è una caca_", sentenzia. Ovviamente il commento non passa inosservato, al punto che Claudio piange proprio durante la prova di pasticceria. Alla fine, Anna risulta la migliore. Tra i peggiori invece, Sara, Claudio e Pino, che diventa il primo eliminato* della puntata perché "_Chi rinuncia non può pretendere di raccogliere qualcosa", lo redarguisce Massari.

Iginio Massari

La Golden Mistery Box

La puntata era iniziata con la Golden Mystery Box. Il Maestro Pasticcere si affaccia sulla balconata e si domanda: "Tutta bella gente! Ma avranno l'intelligenza nelle mani?". Le premesse insomma, c'erano già tutte. Tra gli ingredienti della Mystery Box, le mazzancolle; Debora Massari porta l'ultimo ingrediente. Si tratta del panettone gastronomico, che gli aspiranti chef devono tagliare e farcire in almeno 5 livelli.

La prova si rivela tutt'altro che semplice:Alessia scoppia a piangere, Gianni si sbaglia e divide il panettone in sole quattro parti. Al termine, Franco riceve i complimenti dei giudici, Katia si ritrova per la prima volta tra i migliori, mentre Simone convince sia Barbieri, che considera il piatto "perfetto", sia la Massari. Alessia, Gianni, Sara, Claudio, Anna e Samuele finiscono all'Invention Test, mentre Simone vince la Golden Pin e si aggiudica l'immunità.

L'esterna a Pontremoli

Dall'esterna al Pressure Test: la seconda eliminata

La seconda puntata si apre con l'esterna a Pontremoli, dove i concorrenti vengono divisi in due brigate per cucinare con i "testi", le pentole in ghisa, per 25 ristoratori. Capitani delle due brigate sono Anna (blu) e Franco (rossi). Nonostante le difficoltà riscontrate, a vincere è la brigata rossa di Franco; al Pressure Test vanno Anna, Sara, Claudio, Jack, Mary e Simone.

È tempo di Pressure Test: Franco assegna a Simone, Anna e Mary la pescatrice e a Sara, Claudio e Jack la rana. I concorrenti hanno 30 minuti di tempo. Al momento degli assaggi sia Simone che Jack utilizzano la Golden Pin, mentre viene decretata seconda eliminata Sara, perché il suo piatto risulta privo di sale e con troppo aglio.