MasterChef Italia 14: parlano vincitrice e finalisti dopo una serata piena disorprese

MasterChef Italia 14 ci ha regalato una finale all'insegna della tecnica e delle sorprese. L'ultima serata del cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy è iniziata con una Mistery Box guidata dallo chef Mauro Colagreco, 3 stelle Michelin al ristorante Mirazur di Mentone in Francia. I concorrenti hanno infatti dovuto replicare il suo piccione cotto nel cedro, proponendo un ripieno pensato da loro. E sono stati la cottura e il disossare il piccione i passaggi che più di tutti hanno messo in difficoltà la masterclass. Ad essere premiato Simone che si è guadagnato la finalissima salendo direttamente in balconata con in mano la casacca col suo nome. Il successivo Invention Test ha assegnato a ciascuno dei tre aspiranti chef rimasti un ingrediente cardine di tre piatti di Colagreco. Dopo una sfida al cardiopalma a uscire è stata Mary, tradita da una lavanda troppo invadente.

Mary dopo l'eliminazione

Anna, Jack e Simone sono quindi arrivati a poter presentare ai giudici un menù completo che li rispecchiasse. Tre concorrenti molto diversi che hanno portato tre differenti idee di cucina in un'ultima prova nella quale hanno cercato, sotto gli occhi delle loro famiglie, di mostrare e mettere in pratica tutte le loro capacità tecniche e creative. A convincere maggiormente i giudici, diventando così la quattordicesima MasterChef italiana è stata Anna che, facendo incontrare occidente e oriente nelle sue preparazioni, è riuscita a convincere i giudici.

La parola alla vincitrice

Anna alla proclamazione della vittoria

A lei un premio in denaro, un corso gratuito presso l'ALMA e l'uscita di un libro di ricette che la vincitrice ha deciso di intitolare "Pentole e zodiaco", in onore delle sue origini. Anna ha poi scelto di dare il premio in denaro alla sua famiglia: "Ho dato i gettoni d'oro a papà perché lui racchiude la mia famiglia ed ha fatto tanto per me. Non so come possa essere per un genitore vedere il proprio figlio felice, quindi ho voluto ripagare loro con un gesto economico, anche se so che mio padre me li ridarà." Racconta ridendo l'aspirante chef che nel descrivere l'esperienza ha sottolineato quanto unico ed eccezionale sia stato questo percorso : "Credo sia stata l'esperienza più forte della mia vita, non ho mai provato qualcosa di così intenso e lungo: un percorso con varie insidie che mi ha aiutato a crescere. La vera consapevolezza arriva quando impari a conoscere te stesso e questa esperienza mi ha dato questa possibilità."

Nell'inevitabile domanda sul futuro Anna ammette di avere ancora molte cose da definire ma di avere anche in mente una meta: "Se mai arrivasse la possibilità di lavorare per qualche chef sarebbe un grande onore, ma ho questo sogno di creare un'oasi dove riuscire a portare arte e cucina avvicinando l'essere umano alla natura. Come tutte le cose grandi, però, è un sogno che ha bisogno di fondamenta solide, quindi devo ancora lavorare tanto."

MasterChef come esperienza mistica

I tre finalisti di MasterChef Italia 14

A raccontarsi anche gli altri finalisti, tutti concordi sull'eccezionalità dell'esperienza. Jack l'ha definita "mistica", mentre Simone già sembra sentirne la mancanza: "Un'esperienza indimenticabile e piena di emozioni. Meno male che è stata così lunga perché ne sento la mancanza. Ho legato molto con alcuni miei compagni che rimarranno amici per la vita." Anche per Mary Masterchef Italia si è rivelata un'occasione formidabile: "Ogni giorno imparavo qualcosa di nuovo e vivevo emozioni mai provate, con persone fantastiche e meno fantastiche, ma mi sono portata dietro qualcosa che mai avrei immaginato. Man mano che andavo avanti riscoprivo qualcosa in me e quel fuoco che avevo perso."

Mary durante lo show

La concorrente che vive in provincia di Bergamo ha anche raccontato la difficoltà nel relazionarsi con i social dopo le molte critiche che le sono state rivolte: "Per quanto riguarda la parte social non è stata semplice da gestire, ho un carattere esuberante e tendo a rispondere. Vedere i commenti subito dopo le prime puntate non è stato facile, ma poi parlando con amici e familiari ho gestito il tutto al meglio. Poi più andavo avanti e leggevo i commenti negativi e più faceva male. Sono una persona che dei commenti prende la parte positiva accettandoli e andando avanti."

Uno sguardo al futuro

Jack durante un'esterna

Per quanto riguarda il futuro c'è chi come Jack viaggerà in cerca di nuove conoscenze e ispirazioni: "Farò a maggio un road trip in Cina e poi vorrei esplorare tutto il sud est asiatico. Voglio immergermi in queste culture e nelle loro realtà." E chi come Simone punterà a fare esperienze in cucina: "Sono una persona competitiva ed è difficile per me non rimanerci male della sconfitta, ma Anna ha vinto e so lo merita, è sempre stata una persona che temevo, la reputavo forte. Per carattere non invidio le persone ma le ammiro e apprendo. Lei mi ha sicuramente ispirato a conoscere più cucine, mi piacciono le sue due culture, orientale e italiana, e questo lo porterò con me. Certo avrei voluto fare il corso di cucina all'ALMA però troverò delle alternative."