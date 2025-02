MasterChef Italia 14: Anna Zhang è la vincitrice dell'ultima edizione

Anna Zhang è la vincitrice di MasterChef Italia 14: al termine di una finale parecchio agguerrita, la 32enne italo-cinese è stata nominata dai tre giudici, Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri, come cuoca amatoriale migliore d'Italia.

Sul podio insieme a lei sono arrivati anche Jack, content creator di 26 anni di Cesano Boscone (Milano), e Simone, imprenditore edile di 35 anni di La Morra (Cuneo). Per un soffio non ce l'ha fatta Mary, manager risorse umane di 30 anni di Milazzo (Messina) e residente oggi a Villongo (Bergamo), risultata quarta classificata.

Il menù che ha vinto la finale di MasterChef Italia 14

MasterChef Italia 14

Anna (Yi Lan) Zhang ha presentato un menù che coniuga le sue radici cinesi e quelle italiane.

"Un menù che è inevitabilmente legato al mio progetto di vita: un'oasi in cui ritrovare il benessere attraverso il cibo" ha spiegato la concorrente. "Piatto dopo piatto se ne scoprono le fondamenta, ovvero gli elementi che hanno plasmato l'Anna che c'è oggi. Ho trovato nella cucina il mio modo di comunicare ciò che realmente sono perché per tutti sono sempre stata troppo cinese per essere italiana e troppo italiana per essere cinese" ha proseguito la nuova MasterChef.

"Oggi voglio esprimere l'unione e l'integrazione dei miei sapori, figli di un incontro necessario tra culture diverse e che insieme ambiscono a ricreare un equilibrio perfetto, una sorta di paradiso terrestre".

Il nome scelto è già avocativo, L'Eden di YilAnna. L'antipasto, Albero della vita e il suo elisir, sono delle chips di riso verdi con capasanta marinata, mela verde e daikon, aioli alla menta, zenzero e finger lime, servito con un elisir di kombucha e agrumi. Il primo, Il sorriso di mia madre, è un raviolo ripieno di garusoli, fungo ostrica e guanciale, tobiko e dashi di zafferano.

Il secondo, Il potere del tempo, è una pancia di maiale stufata e laccata con spezie orientali, insalata croccante di cetrioli, susine gialle e peperoncino, ricci di mare. Infine il dessert, Uguale babà no?, è appunto un babà al rum e osmanto, mousse di mozzarella e cocco, con olio al tagetes.

Cosa ha vinto Anna?

Il premio dell'edizione 14 è esattamente lo stesso delle precedenti. Alla neo-vincitrice vanno 100.000 euro in gettoni d'oro, un corso di alta formazione presso ALMA - La Scuola Internazionale di Cucina Italiana.

Anna Zhang potrà inoltre pubblicare il suo primo libro di ricette: "Pentole e zodiaco" è in uscita l'11 marzo, per Baldini+Castoldi, in tutte le librerie e negli stores digitali.

Chi è Anna (Yi Lan) Zhang

Anna, nome italianizzato per Yi Lan, Zhang ha 32 anni ed è nata a Milano da geniori cinesi. La mamma e il papà di Anna emigrarono poco più di 30 anni fa dalla Cina proprio per trovare migliori opportunità e per poter avere un altro figlio, quando nella Repubblica Popolare Cinese era in vigore la legge del figlio unico.

Anna dice di aver appreso tutti i segreti della cucina orientale da sua madre ma ha poi deciso di fare corsi di cucina italiana ed europea per rincorrere un sogno: aprire un proprio ristorante e ottenere una Stella verde. Trasferitasi da ragazza in Veneto con la famiglia (oggi vive a Venezia), è tornata a Milano per studiare comunicazione, ma, dopo anni nel settore della moda e del lusso, dopo la pandemia ha deciso di licenziarsi per inseguire un sogno: quello della cucina.

Dopo la proclamazione, le sue prime parole sono state: "Non ci credo, finalmente ho trovato la mia strada, non vorrò mai fare altro nella vita, se non esprimermi attraverso la cucina. Il valore più grande che abbiamo è l'autenticità, vivere autentici, e non dobbiamo sentirci fuori luogo o fuori tempo. La diversità è bellissima".