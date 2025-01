Sara Ferretti ha iniziato a fare la modella fin dall'infanzia, non disdegnando già in passato la TV: ecco in quale trasmissione il pubblico l'ha già vista.

L'abbiamo conosciuta a MasterChef Italia 14 come aspirante cuoca, ma non è la prima volta che appare in tv. Stiamo parlando di Sara Ferretti, entrata nel cooking show di Sky insieme a Pino come chef amatoriale "di riserva".

Sara Ferretti: chi è la concorrente di MasterChef

Originaria di Castellamare Di Stabia, cresciuta nel quartiere napoletano di Secondigliano, Sara Ferretti ha 27 anni. Ha iniziato a lavorare come modella sin da bambina: a 12 anni infatti, muoveva già i primi passi come indossatrice. Nel corso della sua carriera, ha sfilato per diversi brand, calcando numerosa passerelle. Qualche anno dopo sarebbe arrivata la passione per la cucina, ma nel frattempo, nei suoi anni da modella, è apparsa anche sul piccolo schermo.

La partecipazione a Ciao Darwin

Nel 2019 infatti, Sara Ferretti ha partecipato a una puntata di Ciao Darwin, il programma di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis. La Ferretti era nella squadra dei "belli", dove concorreva insieme a Federica Calemme, ex concorrente del Grande Fratello nell'edizione del 2022.

L'esperienza a MasterChef

Ora Sara è entrata nella cucina di Sky, realizzando il suo sogno. Lo scorso marzo aveva partecipato a un workshop firmato proprio da MasterChef Italia con Edoardo Franco, vincitore della 12esima edizione del programma. Al termine del corso le è stato rilasciato anche un certificato di partecipazione, come ha documentato sui suoi profili social Ora l'aspirante chef sembra concentrata sul suo percorso in cucina, tanto che su Instagram il suo profilo personale è privato, mentre quello creato per la sua partecipazione al programma di Sky risulta molto attivo e aggiornato.