Master of None 3, su Netflix in streaming da oggi

Lena Waithe sarà la protagonista di Master Of None 3, disponibile su Netflix in streaming a partire da oggi 23 maggio 2021 per tutti gli abbonati al servizio!

Master of None 3 arriva oggi 23 maggio su Netflix in streaming con tutte le puntate inedite che vedranno come protagonista Lena Waithe nel ruolo di Denise.

La nuova stagione di Master of None vedrà impegnato l'ex protagonista Aziz Ansari come regista. Le puntate con protagoniste Lena Waithe e Naomi Ackie, rispettivamente nei ruoli di Denise e Alicia, si intitoleranno Istanti d'amore. La prima stagione dello show ha fatto il suo debutto su Netflix il 6 novembre 2015. Creato da Aziz Ansari ed Alan Yang, Master of None ha raccontato nelle prime due stagioni la vita privata e professionale di Dev, un attore trentenne di origine indiana che cerca di cavarsela come può nella città di New York.

Master of None: Aziz Ansari in un momento della seconda stagione

Ambientata tra l'Italia e New York, la seconda stagione di Master of None è stata distribuita il 12 maggio 2017. Acclamata come una delle migliori serie degli ultimi anni, Master of None ha vinto tre Emmy Awards (uno per il montaggio e due per la sceneggiatura degli episodi Parents e Thanksgiving) e un Golden Globe (quello al Miglior attore in una serie TV andato ad Aziz Ansari). Nel 2018 l'attore protagonista della serie fu travolto da un brutto scandalo di molestia sessuale, denunciata da una donna che l'ha descritto come violento e prevaricatore, forzandola ad avere rapporti contro la sua volontà.

Master of None 3 è solo l'ultima di tante novità in catalogo a maggio 2021 su Netflix, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.