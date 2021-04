Master of None 3: la terza stagione arriverà a maggio su Netflix

Master of None 3 uscirà a maggio su Netflix e avrà Lena Waithe come protagonista: a data di uscita della terza stagione non è stata ancora rivelata.

Master of None 3 è in uscita su Netflix a partire da maggio. La notizia è giunta improvvisa e inaspettata e ha sorpreso tutti i fan dello show creato da Aziz Ansari ed Alan Yang.

Ad aver annunciato ufficialmente la notizia è stato l'account Twitter Netflix Queue. La terza stagione di Master of None sarà distribuita su Netflix a maggio e vedrà il ritorno nel cast di Aziz Ansari, Lena Waithe, Eric Wareheim, Noel Wells e dei genitori di Ansari.

La prima stagione dello show ha fatto il suo debutto su Netflix il 6 novembre 2015. Creato da Aziz Ansari ed Alan Yang, Master of None racconta la vita privata e professionale di Dev, un attore trentenne di origine indiana che cerca di cavarsela come può nella città di New York. Ambientata tra l'Italia e New York, la seconda stagione di Master of None è stata distribuita il 12 maggio 2017.

Acclamata come una delle migliori serie degli ultimi anni, Master of None ha vinto tre Emmy Awards (uno per il montaggio e due per la sceneggiatura degli episodi Parents e Thanksgiving) e un Golden Globe (quello al Miglior attore in una serie TV andato ad Aziz Ansari).