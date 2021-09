Mass: Ann Dowd, Martha Plimpton e Jason Isaacs nel trailer del dramma

Ancora inedito in Italia, è stato svelato oggi il trailer di Mass, doloroso dramma che riflette sulla diffusione delle armi da fuoco e sulle stragi scolastiche degli USA presentato al Sundance Film Festival. Nel cast, Ann Dowd, Reed Birney, Jason Isaacs e Martha Plimpton tutti forti di incredibili performance.

Nel trailer vediamo quattro sedie disposte intorno a un tavolo in una stanza in una specie di chiesa. Ascoltiamo frammenti di dialogo scambiati tra le due coppie che si sono sedute per un incontro a quel tavolo, frasi come "Non siamo qui per attaccarvi, ve lo promettiamo", il tutto accompagnato da dal suono di un pianoforte. Gli attori sembrano tesi. Finalmente vediamo tutti e quattro i loro volti e un momento di interazione, quando Martha Plimpton dice a Reed Birney e Ann Dowd: "Perché voglio sapere di vostro figlio? Perché ha ucciso il mio".

Mass, Jason Isaacs: "I social media alimentano l'odio, l'unica ricetta è riscoprire l'umanità"

Mass, scritto e diretto da Fran Kranz, segna il debutto dell'attore conmparso in Dollhouse, Cabin in the Woods e Much Ado About Nothing. Al centro della storia l'incontro tra due coppie, i genitori di una vittima di una sparatoria scolastica e quelli del killer.