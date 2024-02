Mary Poppins: la censura colpisce il film, nuovo divieto per colpa del 'linguaggio discriminatorio'

Cambio di rating per il classico per famiglie Mary Poppins, le maglie della censura si stringono per via della presenza di termini razzisti.

Il classico per famiglie Mary Poppins bersaglio della censura per colpa dell'uso di linguaggio discriminatorio.

"Il British Board of Film Classification (BBFC) ora considera la storia del 1964 della magica tata di Julie Andrews non adatta ai bambini da soli, nonostante il film abbia incantato generazioni di giovani", ha riferito il Daily Mail.

Julie Andrews in una scena del film Mary Poppins ( 1964 )

"La riclassificazione sarebbe dovuta all'uso della parola Ottentotti", ha spiegato il quotidiano. "Il termine datato è stato storicamente utilizzato dagli europei per riferirsi ai Khoekhoe, un gruppo di pastori nomadi del Sud Africa, ma ora sarebbe considerato offensivo dal punto di vista razziale".

Julie Andrews: "Mary Poppins? I voli li girammo alla fine, casomai avessi avuto un incidente"

La censura non perdona neppure il classico per famiglie per eccellenza

"Comprendiamo dalla nostra ricerca sul razzismo e sulla discriminazione che una delle preoccupazioni principali per i genitori è la possibilità di esporre i bambini a un linguaggio o un comportamento discriminatorio che potrebbero trovare angosciante o ripetere senza rendersi conto del potenziale reato", ha detto un portavoce della BBFC a Fox News Digital in un dichiarazione. "I contenuti con una condanna immediata e chiara hanno maggiori probabilità di ricevere un punteggio inferiore", continua la dichiarazione.

Dick Van Dyke con Julie Andrews in una scena del film Mary Poppins ( 1964 )

L'organizzazione ha anche fatto luce sul processo di valutazione del film dichiarando: "Per specificare, valutiamo (e potenzialmente riclassifichiamo) i contenuti già classificati quando ci vengono formalmente ripresentati. In origine abbiamo classificato Mary Poppins col rating U al momento dell'uscita nel 1964, e di nuovo nel 2013 per una nuova uscita cinematografica. Di recente, il film ci è stato ripresentato per una nuova uscita nei cinema e lo abbiamo riclassificato PG per la presenza di linguaggio discriminatorio."

Un film classificato U dovrebbe essere adatto a un pubblico dai quattro anni in su, anche se è impossibile prevedere cosa potrebbe turbare un bambino. Il rating PG indica film con contenuti che "non dovrebbero turbare un bambino di circa otto anni o più". Il Daily Mail ha riferito che "la riclassificazione riguarda solo la versione cinematografica del film, mentre le versioni home entertainment sono ancora classificate U", citando il BBFC.