Marvel’s Spider-Man: Miles Morales è in super sconto su Amazon, quale occasione migliore per recuperarlo?

Marvel's Spider-Man e Marvel's Spider-Man: Miles Morales hanno fin da subito dimostrato le potenzialità di adattamento di un personaggio che, negli anni, ha più volte diviso e appassionato il grande pubblico dei videogiochi. In questi giorni, inoltre, con l'esplosione del seguito diretto del primo, l'attenzione di tutti è focalizzata proprio sulle riviste specializzate, sui loro giudizi, e sulle potenzialità di un nuovo capitolo videoludico che pare avere tutte le carte in regola per restare ancorato alla memoria di tutti.

Forse è stato proprio questo "spidey-boom" a ispirare Amazon che, cogliendo al volo la palla con Marvel's Spider-Man 2 si è presto affrettata a scontare il capitolo interamente incentrato su Miles Morales (protagonista, per chi non lo sapesse, anche delle pellicole Spider-Man: Un Nuovo Universo, e del suo seguito Spider-Man: Across the Spider-Verse). Sul sito potete attualmente trovare la sua versione per Playstation 4 a 39,90€, con uno sconto del 35% sul prezzo segnato precedentemente (60,99€). Se interessati al recupero, o anche solamente a ricevere qualche informazione in più su questo videogioco, vi invitiamo a passare dal box seguente.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales e la sua anima tutta pop

Su Amazon Marvel's Spider-Man: Miles Morales è disponibile e pronto a divertire tutti gli amanti di Spider-Man e del gioco uscito in precedenza. Come riportato anche sullo stesso sito: "In questa avventura l'adolescente Miles Morales affronta il trasloco nella sua nuova casa mentre segue le orme del suo mentore, Peter Parker, per diventare il nuovo Spider-Man. Quando una feroce forza minaccia di distruggere ogni cosa, l'aspirante eroe comprende che da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Per salvare la New York della Marvel, Miles deve indossare il costume di Spider-Man e guadagnarselo".

Innovando sia nel gameplay che nello stile generale il primo Marvel's Spider-Man, le vicende di Miles proseguono l'ottima accoglienza riservata al primo capitolo, confermando il grande amore nei confronti del mondo di Spidey.