Marvel's Spider-Man 2, la recensione: una grande conferma per il celebre super eroe di New York

La nostra recensione di Marvel's Spider-Man 2, sequel del fortunato gioco di Insomniac Games, dal 20 ottobre in esclusiva per PS5.

Da grandi esclusive derivano grandi responsabilità. Da queste grandi aspettative partiamo per scrivere la recensione di Marvel's Spider-Man 2, per capire se e quanto siano state mantenute; se e quanto il nuovo capitolo della saga videoludica dedicata all'eroe Marvel sia all'altezza dei suoi predecessori che ci avevano fatto conoscere rispettivamente lo Spider-Man di Peter Parker e quello di Miles Morales. Ed entrambi troviamo e guidiamo in Marvel's Spider-Man 2, per portare avanti la loro storia (ed è quello che più ci interessa, considerando l'approccio cinematografico del titolo) e per goderci la maggior varietà che questa possibilità offre al giocatore, con i loro stili di combattimento e le loro storyline personali che si intrecciano in molte occasioni.

Peter e Miles nella trama di Marvel's Spider-Man 2

I due Spider-Man di Peter Parker e Miles Morales

Apre con un doveroso recap di quanto sappiamo il nuovo gioco di Insomniac Games dedicato al mondo dell'eroe Marvel, poche info per rinfrescarci la memoria e definire la situazione da cui ripartiamo, dalla condizione in cui ritroviamo sia Peter Parker che Miles Morales, compresi i personaggi che ruotano loro attorno: c'è bisogno di conoscere il rapporto tra Peter ed MJ, cosa è accaduto alla F.E.A.S.T., quel che prova Miles per Martin Li e diversi altri dettagli. Presupposti di una storia che poggia sulle fondamenta solide dei titoli precedenti, ma che ha la forza di muoversi in tutta autonomia una volta avviata. Ci saranno infatti nuove sfide e nuovi pericoli, ma anche nuovi poteri e abilità per permettere ai due diversi Spider-Man di offrire il proprio contributo nella lotta contro i nemici che si troveranno a combattere, da Lizard a Kraven a Venom.

L'uomo dietro la maschera

Nuove sfide, dicevamo, che riguardano gli eroi ma anche gli individui dietro la maschera, tanto i due Spider-Man quanto Peter e Miles. Due percorsi personali tratteggiati con cura dalla scrittura del gioco, compiuti nella loro indipendenza quanto nelle intersezioni e sovrapposizioni che si creano andando avanti: evolve Peter nel cercare il compimento definitivo, matura Miles nel lottare per trovare il proprio spazio nel mondo e nella New York di Spider-Man, ma è buono il lavoro fatto anche su tutti i comprimari (al netto di qualche animazione del volto più abbozzata per alcuni e qualche figura lasciata - volontariamente in funzione di futuri DLC? - in secondo piano) che donano spessore e vitalità alla città in cui ci muoviamo liberamente e acrobaticamente.

New York New York

Perché resta centrale e ancora più enfatizzato il ruolo di New York. La città di Spider-Man è ancora più ampia dei titoli precedenti, con le aggiunte di quartieri come Queens e Brooklyn, ma anche più dettagliata e vissuta. Si potrebbe passare ore soltanto a camminare per le strade, incrociare i passanti, sbirciare in ogni stradina che incrocia le grandi arterie... e ovviamente debellare crimini, perché siamo pur sempre eroi e non possiamo chiudere gli occhi davanti a un cittadino aggredito, un autobus assediato o un'auto di rapinatori in fuga. Come nei titoli precedenti, però, ci sono anche altre attività da portare avanti parallelamente alla storia, alcune delle quali già note, come quelle relative allo scatto di fotografie in luoghi iconici, altre da scoprire.

Time Square in Marvel's Spider-Man 2

Ci si perde nella New York di Marvel's Spider-Man 2, se si riesce a ignorare la pressione di una storia che procede impellente ed entusiasmante. Il consiglio e di lasciarla da parte almeno a tratti, almeno quando il prossimo step non ci dà la sensazione di essere troppo pressante e urgente, perché rinunciare a esplorare e dar spazio alle attività secondarie sottrae una fetta importante dell'esperienza di gioco. Prendiamoci una pausa per noi ogni tanto, a New York sulla nostra PS5 così come dovremmo fare nella vita di tutti i giorni, per salvare qualche concittadino in difficoltà, planare tra i grattacieli con le nuove Web Wing, ma anche solo per goderci il momento e ripartire ancora più carichi.

Come un grande film per tutti

Attimi strappati alla frenesia di una storia che scorre appassionante, perché è quello il vero punto di forza di Marvel's Spider-Man 2, un racconto che cattura ed emoziona, che sa tenerci in tensione costante con il suo ritmo, l'epicità di alcuni momenti, la potenza evocativa di altri, i sentimenti e ovviamente il dramma. Il tutto diretto con maestria, come già nel primo capitolo, con cutscenes di grande impatto visivo, dinamismo e cura della messa in scena e dei particolari, scelta oculata delle inquadrature e dei movimenti di camera. Marvel's Spider-Man 2 funziona come grande film per tutti, capace di coinvolgere il giocatore occasionale che può avvicinarsi al titolo per il nome che porta, ma con dinamiche di gameplay consolidate che possono rappresentare una discreta sfida e impegno anche per i giocatori più smaliziati con la sua maggior varietà derivante dall'avere due Spider-Man da controllare, soprattutto nel combat system.

Un gran titolo dal taglio cinematografico che non innova molto e gioca sul sicuro, ma lo fa sfruttando a pieno le caratteristiche della PS5 in termini di rapidità di caricamenti e gestione del feedback aptico del pad, e con la sicurezza e la consapevolezza di chi sa come gestire la responsabilità di un brand importante come quello di casa Marvel e delle aspettative derivanti dal successo dei primi capitoli.