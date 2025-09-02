Gli Avengers sono morti nel sanguinoso e violento trailer della serie animata Marvel Zombies

Arriverà il 24 settembre su Disney+ la serie che si rivolge a un pubblico adulto e il trailer anticipa lotte mortali, squartamenti e morti viventi.

Bisognerà attendere il 24 settembre per assistere al debutto, su Disney+, della serie animata Marvel Zombies, il progetto che si rivolge a un pubblico adulto che conterrà violenza, sangue e molti morti che tornano in vita, come conferma il trailer.

Il progetto è stato creato da Bryan Andrews e Zeb Wells, coinvolti anche come produttori insieme a Kevin Feige, Louis D'Esposito, Brad Winderbuam, e Dana Vasquez-Eberhardt.

Cosa racconta Marvel Zombies

La serie si ispira all'episodio What If... Zombies?!, che aveva sorpreso, e sconvolto i fan, mostrando un Thanos non-morto con un Guanto dell'Infinito quasi completo che incombeva su una Wakanda assediata, e al fumetto originale firmato da Robert Kirkman e Sean Phillips

La miniserie Marvel Zombies, composta da quattro episodi, continuerà il racconto riportando in scena Spider-Man, T'Challa e la testa fluttuante di Scott Lang, impegnati a usare la Gemma della Mente come possibile cura.

Secondo la sinossi ufficiale, dopo che gli Avengers sono stati sopraffatti da un'epidemia zombie, un gruppo disperato di sopravvissuti scopre la chiave per eliminare i non morti dotati di superpoteri, attraversando un paesaggio distopico e rischiando la vita per salvare il loro mondo.

Ecco il trailer:

Le star coinvolte

Disney ha svelato anche il cast vocale dello show animato che, nella versione originale, comprende, tra gli altri, Elizabeth Olsen, Paul Rudd, Florence Pugh, David Harbour, Tessa Thompson, Simu Liu, Awkwafina, Hailee Steinfeld, Wyatt Russell, Randall Park, Iman Vellani e Dominique Thorne. Marvel Zombies è creata da Bryan Andrews e Zeb Wells.

Non è tuttavia da escludere qualche sorpresa mantenuta segreta per non rovinare spoiler o anticipare dei dettagli della trama delle puntate. Bisognerà quindi attendere qualche settimana prima di immergersi nella versione sanguinosa delle avventure degli Avengers.