What If... ?: la serie animata Marvel mostrerà Steve Rogers in versione zombie e Captain Britain!

La serie animata What If... ? è stata presentata all'evento D23 e tra le anticpazioni è stata svelata la presenza di Captain Britain e Steve Rogers in versione zombie.

What If...?, la serie animata della Marvel, arriverà su Disney+ nel 2021 e i produttori hanno rivelato nuovi dettagli relativi al progetto durante l'evento D23.

Sul palco della convention della Disney è stato presentato un breve teaser dello show in cui si vedono Iron Man, Hulk, Thor e altri momenti importanti del Marvel Cinematic Universe accompagnati dalla voce narrante di Jeffrey Wright.

Nel video di presentazione di Marvel's What If...? Captain America si appresta a compiere la sua trasformazione in super soldato quando la stanza esplode. Star-Lord è un'altra persona. Bucky combatte contro Cap perché l'eroe è in realtà uno zombie. Peggy Carter si sottopone al trattamento per diventare u super soldato e diventa Captain Britain, venendo mostrata mentre ferma una macchina con uno scudo. Il video mostra inoltre l'Osservatore.

La serie sarà composta da ventitre episodi, uno per ogni film che compone l'Infinity Saga, in arrivo nell'estate 2021. Tra i doppiatori le star del Marvel Cinematic Universe, tra cui Chadwick Boseman (Black Panther), Michael B. Jordan (Killmonger), Neal McDonough (Dum Dum Dugan), Sebastian Stan (Bucky), Toby Jones (Arnim Zola), Josh Brolin (Thanos), Michael Rooker (Yondu), Karen Gillan (Nebula), Chris Hemsworth (Thor), Tom Hiddleston (Loki), Jeff Goldblum (Il Collezionista).