Marvel: fan del mondo di Thor? Amazon ha scontato un'action figure Harbro molto particolare

Chi è Ragnarok e cos'ha a che fare con Thor?

Ragnarok è un supercriminale e personaggio negativo che vediamo esordire nei fumetti pubblicati dalla Marvel Comics. È un clone cibernetico di Thor e presenta un aspetto e abilità simili, ma li utilizza in modi del tutto diversi da quelli dell'originale e celeberrimo dio norreno di nostra conoscenza.

Le sue origini narrative risalgono a quando il vero Thor è stato dato per disperso in azione e presumibilmente morto, con Tony Stark che sceglie di prendere uno dei suoi capelli, che aveva conservato dal primo incontro degli Avengers, per dar vita a una sorta di sostituto. In seguito contribuirà, insieme a Reed Richards e Hank Pym, a clonare il DNA asgardiano presente all'interno del capello, fondendolo con la tecnologia delle Stark Industries. Ciò ha portato alla creazione di un nuovo clone cibernetico di Thor. Il clone è stato messo in azione durante la Civil War dei supereroi, inviato per combattere contro gli eroi anti-registrazione. Le sue grandi doti in battaglia non hanno portato a risultati positivi troppo a lungo, sfuggendo di mano ai suoi stessi creatori e alimentando tutto quello che è accaduto in seguito, con la conseguente disattivazione da parte dello stesso Richards.

