Marvel: Taron Egerton sarà il nuovo Wolverine? Ecco la risposta dell'attore

Su internet si fanno sempre più insistenti i rumor che vorrebbero Taron Egerton prima scelta della Marvel per il ruolo di Wolverine: ecco la risposta dell'attore.

Rocketman

Dopo il successo di Rocketman, le quotazione di Taron Egerton sono schizzate alle stelle e in molti vogliono l'attore prossimo a fare il suo ingresso nel Marvel Cinematic Universe nel ruolo di Wolverine. Non che la giovane star inglese sia contraria, tutt'altro, ma purtroppo per il momento Marvel non si sarebbe fatta ancora viva.

Ecco le sue parole: "Credo che si tratti di un rumor. Per quanto ne so io non c'è niente di vero. Non so se sono abbastanza graffiante per il ruolo. Se i produttori della Marvel pensano a me, è fantastico. Ma credo che ci siano candidati migliori. Però mi piacerebbe far parte di quel mondo una volta o l'altra.".

Dopo il pensionamento di Hugh Jackman dopo 17 anni di onorato servizio, il ruolo di Wolverine è ora vacante. Con l'acquisizione di Fox da parte di Disney, è possibile che in futuro gli X-Men, e con loro Wolverine, entrino a far parte dell'MCU e probabilmente verrà scelto un attore giovane per il ruolo dell'iconico Logan.

Tra i candidati più papabili, si parla di Scott Eastwood2017, ma per il momento non vi sono certezze. Potete approfondire la conoscenza del talento di Taron Egerton con la nostra recensione di Rocketman, dove l'attore veste i panni del re del pop Elton John.