Wolverine, Hugh Jackman: "Ho rischiato di essere licenziato dalla saga degli X-Men!"

Ora che ha dismesso i panni di Wolverine, Hugh Jackman è rimpianto da tutti i fan, ma l'attore ha svelato che in passato ha rischiato di essere licenziato dalla saga degli X-Men.

Un intenso primo piano di Hugh Jackman/Logan in X-Men - Le origini: Wolverine

Hugh Jackman ha svelato l'aneddoto in un'intervista al Daily Mail UK: "A un certo punto mi hanno detto che le cose non stavano andando come avevano sperato. Stavo per essere licenziato dal mio primo film a Hollywood , il più grande della mia carriera. Ero arrabbiato, sono andato a casa e mi sono sfogato con mia moglie. Stavo piagnucolando con Deb a livelli olimpici mi lamentavo di quella e di quell'altra persone. Lei mi ha ascoltato pazientemente per più di un'ora e alla fine mi ha detto 'Senti, credo che tu debba avere fiducia in te stesso. Ti stai preoccupando troppo di ciò che pensano gli altri di te. Torna a concentrarti sul personaggio, focalizzati su quello, fidati del tuo istinto'. Per me quello era amore. Qualcuno che crede in te quando tu non credi in te stesso."

Hugh Jackman ha detto addio al ruolo di Wolverine con Logan - The Wolverine, film acclamato da pubblico e critica. Qui potete leggere la nostra riflessione su Logan - The Wolverine e sul tramonto dell'eroe dei cinecomic.

