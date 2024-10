I Marvel Studios rivogliono Gwyneth Paltrow per Avengers: Doomsday e Secret Wars

Gwyneth Paltrow ha interpretato Pepper Potts per l'ultima volta in Avengers: Endgame, ma un nuovo rumor sostiene che i Marvel Studios vogliono che l'attrice torni nel MCU.

Non abbiamo più visto Gwyneth Paltrow nei panni di Pepper Potts dopo le sue emozionanti scene finali in Avengers: Endgame, ma ora sembra che i Marvel Studios siano ansiosi di riportare l'attrice nell'MCU.

Secondo lo scooper Daniel Richtman, lo studio vuole che la Paltrow riprenda il suo ruolo per Avengers: Doomsday e Secret Wars, anche se aggiunge di non essere "sicuro che abbia già avuto colloqui".

La Paltrow ha debuttato come Pepper Potts, l'amante di Tony Stark (Robert Downey Jr.), nel primo film di Iron Man, e da allora ha fatto diverse apparizioni di rilievo nel Marvel Cinematic Universe, ottenendo infine la possibilità di vestire i panni di Rescue in Endgame. Nonostante abbia indossato la sua armatura e abbia avuto più tempo sullo schermo rispetto a molte delle sue precedenti apparizioni nel MCU, la Paltrow ha recentemente rivelato di non aver ancora visto il film.

Avengers: Secret Wars, clamoroso: ci sarà il ritorno di QUESTO personaggio della Infinity Saga?

Cosa pensa l'attrice dei film Marvel

Durante una retrospettiva della sua carriera al Red Sea Film Festival in Arabia Saudita, è emersa la domanda sul suo possibile ritorno nel MCU. "A dire il vero, a un certo punto ho smesso di guardarli", ha detto il premio Oscar a proposito dei film dei Marvel Studios. "Non ho mai visto Endgame. Non riesco a tenere traccia di chi è cosa. Ma probabilmente prima o poi dovrei farlo".

Gwyneth Paltrow e Robert Downey Jr. a confronto in una scena di Iron Man 2

Per quanto riguarda il motivo per cui si è gradualmente disillusa dal MCU, la Paltrow ritiene che il franchise non sia più lo stesso da un po' di tempo, suggerendo che i film hanno gradualmente perso il loro tocco "indipendente" con il passare del tempo. "Il primo film che abbiamo fatto era molto diverso dagli altri perché lo studio non pensava che sarebbe stato un grande successo", ha detto. "Hanno assunto Jon Favreau come regista, che è stato bravissimo. E hanno assunto Robert Downey Jr. che all'epoca non era assumibile. La sua carriera era a un punto molto basso".

"Abbiamo improvvisato quasi tutte le scene di quel film", ha continuato l'attrice. "Scrivevamo le scene al mattino nella roulotte di Jon. Era come fare un film indipendente. Poi il film ha avuto un successo così grande che non abbiamo più girato in quel modo".

Gwyneth Paltrow in una scena di Iron Man 2

La Paltrow ha già detto che non sarebbe molto interessata a tornare nei panni di Potts, soprattutto se il Tony Stark di Downey Jr. non fosse coinvolto. "Oh mio Dio, smettetela di perseguitarmi!", ha risposto scherzosamente quando le è stato chiesto perché ha smesso di interpretare Pepper durante un recente Q&A con i fan su Instagram. "Ho smesso di farlo perché Iron Man è morto. E che bisogno c'è di Pepper Potts senza Iron Man? Non lo so. Chiamate la Marvel e sgridateli, non io. Io me ne sto seduta qui". La Paltrow ha sollevato un'ottima questione: Il MCU ha davvero bisogno di Pepper senza Stark, specialmente con Riri Williams/Ironheart pronta a subentrare all'eroe scomparso?