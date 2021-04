Marvel Studios: Assembled - The Falcon and the Winter Soldier, su Disney+ in streaming da oggi

I Marvel Studios tornano con l'appuntamento seriale dedicato alla realizzazione dei film e delle serie tv: da oggi arriva The Making of The Falcon and the Winter Soldier.

Il Marvel Cinematic Universe continua la sua espansione grazie al secondo appuntamento periodico con la docu-serie per portarci dietro le quinte dei film e delle serie tv in arrivo. Torna su Disney Plus in streaming l'atteso Marvel Studios: Assembled, con lo speciale su The Falcon and The Winter Soldier.

Lo scorso 12 marzo su Disney+ è arrivato il primo appuntamento dedicato a WandaVision, che è andato ad approfondire la realizzazione dei prodotti dei Marvel Studios a uso e consumo dei fan. Oggi tocca a The Falcon and the Winter Soldier diventare lo show protagonista dei dietro le quinte. Diretta da Kari Skogland con Malcolm Spellman come capo sceneggiatore, la serie in sei episodi con protagonisti Anthony Mackie e Sebastian Stan, ha nel proprio cast anche Wyatt Russell, Emily VanCamp e Daniel Brühl. Nel cast anche Erin Kellyman, Georges St. Pierre, Amy Aquino, Adepero Oduye e Danny Ramirez.

The Falcon And The Winter Soldier: Anthony Mackie e Sebastian Stan in una scena

The Falcon and the Winter Soldier fa parte della Fase Quattro del MCU, e racconta le avventure di Sam Wilson e Bucky Barnes dopo il pensionamento di Steve Rogers alla fine di Avengers: Endgame. I due dovranno vedersela, in particolare, con il ritorno in scena di Helmut Zemo, ma anche con il tentativo del governo americano di avere un nuovo Captain America più facilmente controllabile, nella persona di John Walker (alias US Agent).

The Falcon and The Winter Soldier, la recensione dell'episodio finale: il cambiamento è ineluttabile

Marvel Studios: Assembled è solo l'ultima di tante novità in catalogo ad aprile 2021 su Disney+, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.