Disney+, aprile 2021: le novità in catalogo tra film e serie tv

Aprile 2021 è un mese ricco di novità per la piattaforma streaming Disney+ arricchita dai contenuti del brand Star: dalla serie Star original Narciso nero, basata sul romanzo di Rumer Godden, alla miniserie Fosse/Verdon ai documentari sul dietro le quinte di The Falcon and The Winter Soldier.

Star

Film

Il padre della sposa con Steve Martin - dal 2 aprile 2021

con Steve Martin - dal 2 aprile 2021 Il padre della sposa 2 con Steve Martin - dal 2 aprile 2021

con Steve Martin - dal 2 aprile 2021 X-Files - Voglio crederci con Gillian Anderson e David Duchovny - dal 16 aprile 2021

con Gillian Anderson e David Duchovny - dal 16 aprile 2021 La forma dell'acqua di Guillermo del Toro - dal 23 aprile 2021

di Guillermo del Toro - dal 23 aprile 2021 Signs di M. Night Shyamalan con Mel Gibson e Joaquin Phoenix - dal 23 aprile 2021

di M. Night Shyamalan con Mel Gibson e Joaquin Phoenix - dal 23 aprile 2021 Nomadland di Chloe Zhao con Frances McDormand - dal 30 aprile 2021

Serie Tv

Criminal Minds (stagioni 1-14) - dal 2 aprile 2021

(stagioni 1-14) - dal 2 aprile 2021 Bob's Burger - stagioni 1-9 - dal 9 aprile 2021

- stagioni 1-9 - dal 9 aprile 2021 Narciso nero (prima stagione) - dal 16 aprile 2021

(prima stagione) - dal 16 aprile 2021 Fosse/Verdon con Michelle Williams e Sam Rockwell - dal 16 aprile 2021

con Michelle Williams e Sam Rockwell - dal 16 aprile 2021 Grown-Ish - (stagioni 1-2) - dal 23 aprile 2021

Le Novità su Disney+

Serie Tv

Mira, Royal Detective (prima stagione) - dal 2 aprile 2021

(prima stagione) - dal 2 aprile 2021 Cambio di direzione (prima stagione) - dal 16 aprile 2021

Documentari

National Geographic: Paradisi inesplorati - dal 16 aprile 2021

- dal 16 aprile 2021 I segreti delle balene - dal 22 aprile 2021

- dal 22 aprile 2021 The Story of God - dal 23 aprile 2021

- dal 23 aprile 2021 Marvel Studios Assembled: il dietro le quinte The Falcon and The Winter Soldier - dal 30 aprile 2021

Ed inoltre ad aprile arriveranno anche i film Ricominciare a vivere e Dodgeball e i documentari Il mistero degli squali e Africa: meraviglie nascoste.

NOMADLAND

Nomadland: un primo piano di Frances McDormand

Parti per un viaggio nell'America occidentale con Nomadland, l'acclamato film di Chloé Zhao vincitore ai Golden Globe nelle categorie Miglior film drammatico e Miglior regia.Nomadland è interpretato dalla due volte vincitrice dell'Academy Award Frances McDormand (Fargo; Tre manifesti a Ebbing, Missouri), dal candidato all'Academy Award David Strathairn (Good Night, and Good Luck), e dai veri nomadi Swankie, Bob Wells e Linda May, i quali sono apparsi nell'acclamato libro di Jessica Bruder "Nomadland. Un racconto d'inchiesta" (edito in Italia da Edizioni Clichy), adattato per lo schermo da Chloé Zhao. Nomadland è incentrato su Fern (McDormand) che, dopo il collasso economico di una città aziendale nel Nevada rurale, carica i bagagli sul proprio furgone e si mette in strada alla ricerca di una vita fuori dalla società convenzionale, come una nomade moderna.

NARCISO NERO - Star Original

Narciso Nero è una serie FX basata sul romanzo best-seller di Rumer Godden. Mopu, Himalaya, 1934. Un remoto palazzo in cima alla scogliera, un tempo noto come la "Casa delle Donne", nasconde diversi segreti oscuri. Quando le giovani suore di St. Faith tentano di stabilire qui la loro missione, i cupi misteri del posto risvegliano desideri proibiti che sembrano destinati a far ripetere una terribile tragedia. Durante gli ultimi anni del dominio britannico in India, l'ambiziosa e giovane suora Suor Clodagh guida una missione in una parte remota dell'Himalaya. Il palazzo di Mopu è stato donato dal generale Toda Rai, che spera che le Suore di St. Faith liberino la "Casa delle Donne" dagli infelici ricordi legati alla sua defunta sorella, Srimati. Sebbene Clodagh ignori gli avvertimenti dell'agente corrotto del generale, il signor Dean, l'isolamento e la malattia si faranno sentire e la volubile Suor Ruth sarà più condizionata delle altre dall'atmosfera inquietante del palazzo. Mentre passato e presente si fondono, l'arrivo del giovane generale Dilip Rai fa esplodere dei desideri repressi che potrebbero sfociare in uno scontro fatale.

LA FORMA DELL'ACQUA

tsow2

Dal maestro della narrazione, Guillermo del Toro, arriva La Forma dell'Acqua, una favola ultraterrena ambientata intorno al 1962 sullo sfondo dell'America della Guerra Fredda. All'interno del remoto laboratorio governativo di massima sicurezza dove lavora, la solitaria Elisa vive intrappolata tra silenzio e isolamento. La sua vita viene cambiata per sempre quando lei e la sua collega Zelda scoprono un esperimento segreto.

CAMBIO DI DIREZIONE

Dopo essere stato estromesso dalla NCAA, un coach di basket al quale saltano facilmente i nervi, riceve una seconda possibilità quando gli viene offerto l'incarico di allenare in un liceo femminile. Impara presto che per allenare le giocatrici adolescenti serve empatia e emotività, concetti estranei allo stoico Coach Korn (John Stamos). Mentre impara a fare squadra con le sue giocatrici, Marvyn inizia a trasformarsi nella persona che ha sempre sperato di essere. Le ragazze imparano a prendersi maggiormente sul serio, trovando il loro equilibrio sia in campo che fuori