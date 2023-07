Marvel's Spider Man 2: più Venom, più villain e più dramma nel trailer del videogame

Sony e Playstation hanno diffuso in streaming il nuovissimo trailer di Marvel's Spider-Man 2, il secondo capitolo della saga videoludica dedicata all'Arrampicamuri, e da queste immagini sembra che ne vedremo delle belle, non solo Venom ma anche tanti altri villain.

Probabilmente, la cosa più sorprendente di questo nuovo trailer di Marvel's Spider-Man 2 è la presenza di Harry Osborn. Harry, che è il migliore amico d'infanzia di Peter Parker, è stato menzionato più volte nell'originale Spider-Man, anche se non è stato mostrato fino alla fine del gioco.

In questo sequel, Harry sembra avere un ruolo importante nella storia, ma i dettagli del suo coinvolgimento rimangono un po' nebulosi. Oltre all'apparizione di Harry, questo nuovo trailer presenta anche il primo sguardo a Venom, uno dei principali cattivi del gioco, in azione. Si tratta del secondo prodotto legato a Spider-Man quest'anno, dopo l'uscita al cinema di Spider-Man: Across the Spider-Verse, di cui potete leggere la nostra recensione.

Marvel's Spider-Man 2, la title track Greater Together disponibile in streaming

Tuttavia, se dobbiamo trovare un difetto a questo nuovo trailer di Marvel's Spider-Man 2 è che non presenta alcun nuovo gameplay. D'altronde, dato che Insomniac e PlayStation hanno mostrato un'ampia panoramica del gameplay solo un paio di mesi fa, è probabile che la maggior parte dei fan non voglia rovinarsi la sorpresa vedendo altro.

Il videogame ha una data d'uscita fissata al prossimo 20 ottobre.