Marvel's Spider-Man 2, la title track Greater Together disponibile in streaming

La title track di Marvel's Spider-Man 2, prossimo titolo in arrivo su PlayStation 5, è ora disponibile per l'ascolto sulle principali piattaforme di streaming (Spotify, Apple Music, Amazon Music). Il nuovo brano musicale, Greater Together, è stato composto da John Paesano, che continua la sua stretta collaborazione con Insomniac Games, PlayStation e Marvel Games, per comporre epiche colonne sonore dedicate alla serie Marvel's Spider-Man.

Il brano Greater Together ha debuttato nel corso di una speciale esibizione dal vivo dell'Hollywood Bowl Orchestra al concerto celebrativo del decimo anniversario dei The Game Awards. In Marvel's Spider-Man 2, Peter Parker e Miles Morales tornano per una nuova, entusiasmante avventura: oscilla, salta e utilizza le nuove Web Wings per viaggiare per le strade della New York della Marvel, passando da uno Spider-Man all'altro nel corso della storia, ognuno con i propri poteri epici, mentre il cattivo Venom minaccia di distruggere le loro vite, la loro città e quelli che amano.