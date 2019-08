Marvel, scene inedite e imbarazzanti dei film saranno svelate al pubbico

Scene inedite e imbarazzanti dei film Marvel saranno presto svelate ai fan: lo ha assicurato Kevin Feige, parlando dell'idea dei Marvel Studios di realizzare un cofanetto dell'Infinity Saga che conterrà seqenze mai viste prima dal pubblico.

"Se dovessimo realizzare un grande e gigantesco cofanetto sull'Infinity Saga, potremmo includerle: suppongo che se hai intenzione di spendere soldi per acquistare un cofanetto con tutto incluso, sei un fan. E ci vorranno più di un paio di sequenze per cambiarti... Mi piace condividere quelle scene. Ci sono cose che pensiamo nessuno debba mai condividere. E di recente abbiamo discusso del fatto che ora possiamo iniziare a mostrare alcuni dei nostri momenti di cui siamo meno orgogliosi" ha dichiarato il boss Marvel. .

Il Marvel Cinematic Universe e la Fase 4 dopo Avengers Endgame: prime ipotesi sul futuro

La realizzazione del cofanetto non è ancora stata confermata ma Kevin Feige ha manifestato il proprio entusiasmo per la possibilità di mostrare situazioni imbarazzanti legate al franchise e non solo:"Ci sono cose che saltano fuori di tanto in tanto dalla trilogia di Star Wars. Non sono eccezionali, certamente non dovrebbero essere nel film, ma adoro vederle. Adoro il fatto che esistono e possiamo vederle".

L'uscita di Spider-Man: Far From Home ha concluso la Fase 3 del Marvel Cinematic Universe, che si appresta a proseguire con la Fase 4 e diversi progetti fra cinema e serie tv.