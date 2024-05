Marvel, ecco in quale progetto in uscita nel 2025 Giancarlo Esposito farà il suo debutto nel MCU

La star di The Mandalorian Giancarlo Esposito ha recentemente confermato la sua partecipazione al Marvel Cinematic Universe. Non ha svelato molto, ma ha detto ai fan durante una convention che "è un ruolo che non si può prevedere" e ha confermato che "sarà presentato e apparirà in una serie in seguito".

L'attore è stato a lungo tra i preferiti dai fan per interpretare il Professor X o il Dottor Destino (tra gli altri) e sembra che il suo personaggio misterioso non sia nessuno dei due. Secondo Murphy's Multiverse, Esposito farà il suo debutto nel MCU nel 2025 in Captain America: Brave New World.

Il sito ci ricorda che gran parte del film è stato girato nel 2023 prima che gli scioperi della WGA e della SAG-AFTRA bloccassero la produzione. Durante il periodo di fermo, i dirigenti dei Marvel Studios hanno deciso che il seguito di The Falcon e The Winter Soldier aveva bisogno di una revisione e lo scrittore Matthew Orton è stato arruolato per scrivere le scene per gli ampi reshoot. Il personaggio di Esposito è stato aggiunto durante queste riscritture ed è descritto come "un agente antagonista del caos" e "una seria spina nel fianco di Sam Wilson".

Captain America: Brave New World, la Società dei Serpenti completamente cancellata nei reshoots?

Dove vedremo Esposito?

Per quanto riguarda i possibili show televisivi che corrispondono alla "serie" menzionata dall'attore, Daredevil: Born Again è una possibilità. Se Esposito ha ripreso un ruolo segreto per il revival, potrebbe essere quello di un alleato del sindaco Wilson Fisk. Ironheart è un'altra possibilità, soprattutto se si dice che Mefisto farà sentire la sua presenza; anche se vedere il diavolo apparire in Captain America: Brave New World sarebbe comunque una cosa piuttosto bizzarra.

Purtroppo, per ora possiamo solo fare ipotesi su chi Esposito potrebbe interpretare nel MCU. "La verità è questa: circa quattro anni fa ho incontrato Louis D'Esposito, che lavora nell'unità televisiva della Marvel", ha detto Esposito a proposito della richiesta di apparire nel MCU. "E mi hanno chiesto di interpretare Loki per la televisione. E così non ho fatto quella parte, e c'erano delle ragioni per farlo". "Penso di non essere stato scelto. Ma forse mi sarebbe piaciuto farlo".

"E poi quando non sono stato scelto per quel ruolo ho pensato che sarebbe stato fantastico se avessi potuto partecipare a un film Marvel, non solo a uno show televisivo, perché mi piacciono molto i film", ha detto Esposito a proposito delle sue speranze di entrare a far parte di un progetto del MCU sul grande schermo. "Amo la televisione, ovviamente ho avuto una grande carriera nel mondo televisivo, l'anno scorso ho fatto quattro serie contemporaneamente e l'anno prima cinque".

Captain America: Brave New World comprende Anthony Mackie, Harrison Ford, Danny Ramirez, Carl Lumbly, Tim Blake Nelson, Shira Haas, Liv Tyler, Xosha Roquemore e la Superstar della WWE Seth Rollins.