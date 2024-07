Poker Face, Katie Holmes insieme ad una star di Better Call Saul nel cast della seconda stagione

La seconda stagione della serie tv di Rian Johnson, Poker Face, includerà nel cast diverse guest star. È stata confermata la presenza di Katie Holmes nei prossimi episodi dello show, che ha debuttato negli Stati Uniti nel 2023.

L'attrice, famosa per il ruolo di Joey Potter nel teen drama Dawson's Creek, a cavallo tra gli anni '90 e i 2000, parteciperà insieme ad altri volti noti dello schermo come Gaby Hoffmann e Kumail Nanjiani. La produzione della seconda stagione è attualmente in corso.

Guest star

Tra i nomi ufficialmente annunciati anche la star di Breaking Bad e Better Call Saul Giancarlo Esposito. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sui ruoli specifici delle guest star, anche se probabilmente interpreteranno alcuni dei personaggi che riguardano i misteri risolti da Charlie, la protagonista, che circola per gli Stati Uniti a bordo della sua Plymouth Barracuda.

Giancarlo Esposito in una scena di Breaking Bad

Ad ogni tappa, Charlie incrocia strani crimini che non può fare a meno di risolvere attraverso le sue eccellenti capacità deduttive. Le guest star della prima stagione erano Adrien Brody, Chloë Sevigny, Hong Lau, Judith Light, S. Epatha Merkenson, Megan Suri, Danielle Macdonald, Lil Rel Howery, Jameela Jamil, Ron Perlman, Ellen Barkin, Tim Meadows, David Castañeda, Stephanie Hsu, Clea DuVall, Rhea Perlman e Joseph Gordon-Levitt, con Benjamin Bratt come personaggio ricorrente.

La prima stagione della serie tv Poker Face di Rian Johnson, regista del franchise Knives Out, è stata nominata a quattro Emmy Award e ora si appresta a tornare con un nuovo avventuroso ciclo di episodi con Natasha Lyonne protagonista di avvincenti indagini che la porteranno a risolvere innumerevoli crimini che incrocerà nel corso del suo viaggio. Natasha Lyonne è nota soprattutto per aver interpretato il ruolo da protagonista nella serie tv di Netflix Russian Doll, prodotta per due stagioni dal 2019 al 2022 e ufficialmente ancora in produzione.